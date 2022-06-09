Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı - Son Dakika
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Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı

09.06.2022 09:12

Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, ailesiyle çıktığı tatilde masanın üzerine çıkıp mor bikinisiyle eşine dans gösterisi yaptı. 55 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü ise görenleri hayran bıraktı.

Amerikalı oyuncu Salma Hayek eşi ve kızıyla şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Bazı hayranları tarafından "Dünyanın en güzel kadını" ilan edilen 55 yaşındaki yıldız oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Hayek, 21 milyon takiçili Instagram sayfasından tekne turundaki eğlenceli anlarını paylaştı. Yıldız isim mor bikinsiyle masanın üzerine çıkıp dans etti. Eşi Francois-Henri Pinault ise güzel oyuncunun bu anlarını hayranlıkla izledi.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı. François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 14 yaşında bir kızı bulunuyor.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans
Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans
Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans
Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı
Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı
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Son Dakika Magazin Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı - Son Dakika


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