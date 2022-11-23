Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı - Son Dakika
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Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı

23.11.2022 11:38

Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman, pankreas kanserine yakalandı. Özerman'ın, kansere yakalanmasının yanı sıra hastalığının karaciğere de yayıldığı açıklandı.

Ünlü Prodüktör Erkan Özerman'dan üzücü bir haber geldi. Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman'ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu. Öte yandan bu yıl 35. kez düzenlenecek olan Best Model of The World Yarışması'nın ertelenmeyeceği de açıklandı.

"PANKREAS KANSERİ KARACİĞERE SIÇRADI"

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır.

Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022'de İstanbul'da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir."

Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı
Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı
Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı
Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı
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Erkan Özerman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı - Son Dakika


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