Yoğun iş temposuna dayanamayan Hadise, hastanelik oldu - Son Dakika
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Yoğun iş temposuna dayanamayan Hadise, hastanelik oldu

Yoğun iş temposuna dayanamayan Hadise, hastanelik oldu

26.05.2023 10:50

Yoğun iş temposuna dayanamayan başarılı şarkıcı Hadise, hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Hadise, "İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti" dedi.

Son günlerde Feryat ve Murda ile çıkardığı Sen Dönene Kadar şarkılarıyla adından söz ettiren ve birçok konser veren Hadise, yoğun iş temposuna dayanamadı.

"SERUM ALDIM, DOKTORUM MÜDAHALE ETTİ"

Medyatava'da yer alan habere göre, peş peşe konserler veren Hadise, Kıbrıs'taki sahnesine gitmeye hazırlanırken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Hadise, yaptığı açıklamada " İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim" ifadelerini kullandı.

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Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yoğun iş temposuna dayanamayan Hadise, hastanelik oldu - Son Dakika


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