Yönetmen Onur Ünlü'den tuhaf paylaşım! 14 Mayıs seçmenlerini "oy vermemeye" çağrı yaptı - Son Dakika
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Yönetmen Onur Ünlü'den tuhaf paylaşım! 14 Mayıs seçmenlerini "oy vermemeye" çağrı yaptı

13.05.2023 10:57

Hazar Ergüçlü ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen senarist ve yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından seçime saatler kala tepki çeken bir paylaşım yaptı. "Tek çıkar yol parlamenter kaostu" diyen Ünlü, takipçilerine oy vermeyin çağrısında bulundu.

Güneşin Oğlu, Leyla ile Mecnun, Ben de Özledim, Kırık Kalpler Bankası ve Cingöz Recia gibi birçok projenin yönetmenliği yapan aynı zamanda da senarist olan Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı seçim paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"HAYSİYETİNİ KORU, TAVRINI KOY OY VERME"

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisini noktalamasıyla gündeme gelen Onur Ünlü, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Oy vermeyin" diye çağrı yaptı. Ünlü, paylaşımında "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Mevcut kadroların 21 sene yönetebildiği bir ülkeden, ciddi bir düşünsel devrim gerçekleşmeden hayır gelmez. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir. Tek çıkar yol sistemi kilitlemektir. Tek çıkar yol parlamenter kaostur. Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Onur Ünlü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Ünlü için "Oy vermeyince mi düşünsel devrim gerçekleşecek?", "Senin 'en marjinal benim, en aykırı benim' hallerin 15'lik ergenlerde yok" ve "Toplumun sosyolojik yapısını bilmeyen biri nasıl sinemacı olabiliyor?" yorumları yapıldı.

İşte Onur Ünlü için yapılan bazı yorumlar...

YORUMLAR (4)
  • TURGAY KAYA: Ne demek ALLAH,ın oğlu, o nasıl bir cümle. desenki feriştahıda gelse oy verme de, amma bu yaptığın ALLAH,ın oğlu yazın olmamış efendi. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Abdullah Bayraktar: KİŞİSEL TERCİH KENDİ ÇAPINDA HAKLI Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Nazlı Aslan: Sen içmeye devam et bence ?????? ayılırsan fark ederiz ?? Cevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
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Yönetmen Onur Ünlü'nün 'Oy verme' çağrısı tepki çekti Yönetmen Onur Ünlü'nün 'Oy verme' çağrısı tepki çekti

Hazar Ergüçlü, Güneşin Oğlu, Onur Ünlü, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yönetmen Onur Ünlü'den tuhaf paylaşım! 14 Mayıs seçmenlerini 'oy vermemeye' çağrı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yönetmen Onur Ünlü'den tuhaf paylaşım! 14 Mayıs seçmenlerini "oy vermemeye" çağrı yaptı - Son Dakika
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