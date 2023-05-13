Yönetmen Onur Ünlü'den tuhaf paylaşım! 14 Mayıs seçmenlerini "oy vermemeye" çağrı yaptı

Güneşin Oğlu, Leyla ile Mecnun, Ben de Özledim, Kırık Kalpler Bankası ve Cingöz Recia gibi birçok projenin yönetmenliği yapan aynı zamanda da senarist olan Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı seçim paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"HAYSİYETİNİ KORU, TAVRINI KOY OY VERME"

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisini noktalamasıyla gündeme gelen Onur Ünlü, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Oy vermeyin" diye çağrı yaptı. Ünlü, paylaşımında "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Mevcut kadroların 21 sene yönetebildiği bir ülkeden, ciddi bir düşünsel devrim gerçekleşmeden hayır gelmez. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir. Tek çıkar yol sistemi kilitlemektir. Tek çıkar yol parlamenter kaostur. Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koy ver" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Onur Ünlü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Ünlü için "Oy vermeyince mi düşünsel devrim gerçekleşecek?", "Senin 'en marjinal benim, en aykırı benim' hallerin 15'lik ergenlerde yok" ve "Toplumun sosyolojik yapısını bilmeyen biri nasıl sinemacı olabiliyor?" yorumları yapıldı.

İşte Onur Ünlü için yapılan bazı yorumlar...