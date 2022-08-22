Erkan Petekkaya İlk Kez Absürt Komedide

Okan Karacan'ın kurucu ortağı olduğu Berton Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi "Filme Gel"in çekimleri Çanakkale'de tamamlandı. Yönetmen koltuğunda İhsan Taş'ın oturduğu, başrollerini Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun paylaştığı komedi filmi, yakında seyirciyle buluşacak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya da ilk kez absürt komediyle sevenlerinin karşısında olacak.

EĞLENCELİ BİR YOL HİKAYESİ

Sinema salonlarında kahkaha rüzgarları estirecek "Filme Gel"in konusu şöyle: Setlerde figüranlık yapan Çetin'in en büyük hayali başrole yükselmektir. Yıllarca yurtdışında yaşayan ve orada aslında korsan CD satan Necmi, memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. Muzo ise ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan bir adamdır. Üç kafadar, senaryosunu Necmi'nin yazdığı filmi çekmeye karar verirler. Film bir yol hikayesini anlatmaktadır. Çetin, çekimlerde kullanmak üzere eniştesinin eski minibüsünü tamir ettirir. Yola çıkacakları sırada ailesi tarafından yaşlı bir adamla zorla evlendirilmek istenen Seda, düğünü terk ederek gizlice minibüse saklanır. ve kahramanlarımız sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar.