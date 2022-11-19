Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ifadesinin ardından serbest bırakıldı

19.11.2022 15:52

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alındığını duyuran Oğuzhan Uğur, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Babala TV'de yayınlanan videolarıyla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, hakkında yakalama kararı olduğu için Ankara'da gözaltına alındı.

"ANKARA'DA YAKALANDIM, ÇAY İÇİP ÇIKTIM"

Twitter hesabından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı yayınlayan Uğur, "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara'da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım. İyiyim, teşekkürler. Polis arkadaşları efsanelerdir bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen, YouTube yayıncısı, yönetmen, senarist ve karikatürist olarak olarak tanınan Uğur, albay Hasan Atilla Uğur'un oğludur ve yönetmen Tuğrul Uğur'un da ağabeyidir. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf bölümünü okuyan Uğur, Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını üstlendi. Uğur, 2017'de Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler yapıp yayınlamıştır. 2022 itibari ile Youtube kariyerini BaBaLa TV'de sürdürmektedir.

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Oğuzhan Uğur, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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