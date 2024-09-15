Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul'u gezdi - Son Dakika
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Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul'u gezdi

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Ünlü sanatçı Yusuf Güney ve Survıvor yarışması ile tanınan Aycan Varış, Türkiye'nin en kapsamlı doğa ve yaşam kompleksi olan Park Of İstanbul'u gezdi.

15.09.2024 21:09
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Sanatçı Yusuf Güney ve Survıvor yarışması ile tanınan Aycan Yarış, doğa ve yaşam kompleksi Park Of İstanbul'u gezdi. İkili, ormanlık örtüsü ve yaban hayatı ile misafirlerini ağırlayan tesisi tercih ederek birbirinden farklı deneyimler yaşadı. Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu da Güney ve Varış'a eşlik etti.

Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul'u gezdi

YAVRU AYIYA KARPUZ YEDİRDİLER

Yavru ayı Livaile yakından ilgilenen ikili, ayı Liva'ya karpuz yedirdi. Bu dakikalarda ayıların karpuzunun tadına bakan Yusuf Güney şaşkınlık yarattı. Son zamanlarda yaptığı astral açıklamalar ile dikkatleri üstüne çeken Yusuf Güney, "Yaradılışların en masumu hayvanlar" dedi.

Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul'u gezdi

KOCAMAN PİTONU BOYNUNA DOLADI

Aycan Varış ise kocaman bir dev pitonu boynuna dolayarak cesaret denemesi yaptı. Daha sonra Yusuf Güney, "Kendini benden cesur mu sandın?" dedi. Ardından eşeklere maden dağı türküsü eşliğinde yaprak yediren Yusuf Güney "Dilber dudaklı bebekler" açıklamasıyla eşekleri sevdi. Ayrıca ünlü ikili bebek bir maymuna süt içirirken poz verdi.

Ziyaretlerinin sonunda Macera parkında adrenalin yaşayan ikili Türkiye'nin en uzun roller coaster zıplıne'ına bindi. Bu esnada "Survıvor yapmış bir kadın olarak ödüm koptu" diyen Aycan Varış'a Yusuf Güney kahkahalarla eşlik etti.

Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul\'u gezdi

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Son Dakika Magazin Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul'u gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusuf Güney ve Aycan Varış, Park Of İstanbul'u gezdi - Son Dakika
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