Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı

Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

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2011 yılında nikah masasına oturarak 2017 yılında boşandığı Onur Saylak ile evliliğinden ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ANNELERİNİN KOPYALARI OLMUŞLAR"

İkiz kızları Maya ve Toprak'ı gözlerden uzak bir şekilde büyüten oyuncu, 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı. Büyüküstün'ün herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "Annelerinin kopyaları" ve "Büyüdükçe annelerine daha çok benzemişler" yorumları yapıldı.

İşte Tuba Büyüküstün ve ikizleri: