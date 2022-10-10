Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı

10.10.2022 15:31

Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun kızları Maya ve Toprak'ı görenler "Büyüdükçe annelerine daha çok benzemişler" yorumunda bulundu.

2011 yılında nikah masasına oturarak 2017 yılında boşandığı Onur Saylak ile evliliğinden ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ANNELERİNİN KOPYALARI OLMUŞLAR"

İkiz kızları Maya ve Toprak'ı gözlerden uzak bir şekilde büyüten oyuncu, 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı. Büyüküstün'ün herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "Annelerinin kopyaları" ve "Büyüdükçe annelerine daha çok benzemişler" yorumları yapıldı.

İşte Tuba Büyüküstün ve ikizleri:

Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı: Annelerinin kopyası olmuşlar
Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı: Annelerinin kopyası olmuşlar
Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı: Annelerinin kopyası olmuşlar
YORUMLAR
500
Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi

Tuba Büyüküstün, Instagram, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
15:53 İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi
15:45 İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız
15:45 Kiev'deki saldırıdan mucize anlar! Köprüde yürüyen bir şahıs ölümden kıl payı kurtuldu
15:34 İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti
15:31 Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı
15:23 Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih: Çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 16:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement