2026 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül'de yapılacak; sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak - Son Dakika
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2026 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül'de yapılacak; sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak

2026 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül\'de yapılacak; sonuçlar 7 Ekim\'de açıklanacak
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2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak, bu yüzden tüm adayların en geç 09.30'da hazır olması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden alınabilecek; adayların yanlarında fotoğraflı belge ve geçerli kimlik bulundurması zorunlu.

Kamu kurumlarında memur adaylığı için yarışan lisans mezunları, ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınav saatlerini, giriş belgelerini ve 10.00 kuralını araştırıyor. Sınav, 6 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki merkezlerde saat 10.15'te yapılacak.

ÖSYM kuralları uyarınca saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Güvenlik kontrolü, kimlik doğrulama ve salonlara yerleşim süreci için tüm adayların en geç 09.30'da bina kapısında hazır bulunması gerekiyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden alınabiliyor. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ya da e-Devlet ile giriş yapıp ilgili sınav sekmesinden belge dökümünü çıkarabilir. Sınav günü belgeyle birlikte geçerli T.C. Kimlik Kartı ya da süresi dolmamış pasaport bulundurulmalı; belge üzerinde karalama veya not olmamalı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de tamamlanacak. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur 2026 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül'de yapılacak; sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak - Son Dakika

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