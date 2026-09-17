Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi - Son Dakika
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Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi

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Ağrı\'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi
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Ağrı'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda çelenk sunuldu ve Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde etkinlikler yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, okul güvenliği tedbirlerinin süreceğini ve veli ziyaretlerinin Okul Randevu Sistemi ile planlı gerçekleştirileceğini belirtti.

Ağrı’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Abide Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam etti.

Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi

Burada konuşan Vali Vekili Tarık Buğra Seyhan, eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en kıymetli miras olduğunu belirterek, ilköğretimin çocukların bilgi, beceri ve değerlerle tanıştığı önemli bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Seyhan, devletin Ağrı’nın en uzak köyünden il merkezine kadar tüm öğrencilerin eğitim imkanlarından yararlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Öğretmenlerin çocukların hayatlarına dokunan, onları geleceğe hazırlayan önemli rehberler olduğunu vurgulayan Seyhan, okul, aile ve toplum işbirliğinin öğrencilerin başarısı ve gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.Seyhan, öğrencilere merak etmekten, araştırmaktan, okumaktan ve soru sormaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan da yeni eğitim öğretim yılının yeni umutlar ve başlangıçlar getirdiğini belirterek, çocukların güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Okullarda “Maarifin Kalbinde Oyun” anlayışıyla oyuna daha fazla yer verileceğini aktaran Çakan, oyunun öğrenme, keşfetme ve sosyal gelişim açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi

Çakan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda akademik başarının yanı sıra erdemli, sorumluluk sahibi ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu süreçte öğretmen, veli ve okul yöneticileri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliğine yönelik tedbirlerin sürdürüleceğini belirten Çakan, Okul Randevu Sistemi ile veli ziyaretlerinin planlı şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için hoş geldin karşılamasının yapıldığı programda pasta kesildi ve dilek balonları uçuruldu.

Ağrı'da İlköğretim Haftası programında veli ziyaretlerine randevu düzeni geldi

Programa Vali Vekili Tarık Buğra Seyhan, MEB Bakanlık Müfettişleri Halil Tarık Doğruyol ve Esat Susuz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatma Ezeroğlu, Baro Başkanı Avukat Serdar Günakın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Eğitim Öğretim YılıEtkinlikKültürAğrıSon Dakika

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