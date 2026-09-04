Direksiyonu olmayan Tesla Cybercab'ler Austin'de yolcu taşımaya başladı - Son Dakika
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Direksiyonu olmayan Tesla Cybercab'ler Austin'de yolcu taşımaya başladı

Direksiyonu olmayan Tesla Cybercab\'ler Austin\'de yolcu taşımaya başladı
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Elon Musk, Austin'de direksiyon simidi ve fren pedalı bulunmayan otonom taksilerini hizmete soktu. Tesla hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazanırken, şirket Waymo'nun gerisinde olduğu kritik bir dönemde Amerikalıların sürücüsüz araçlara güvenini test ediyor.

NEW YORK – Elon Musk, Perşembe günü Austin, Teksas sokaklarına direksiyon simidi ve fren pedalı bulunmayan düzinelerce kendi kendine sürüş yapan Cybercab göndererek Amerikalıların "kontrolsüz" yolculuk korkusunu yenip araçlara bineceklerine bahse girdi.

Acil durumlarda yolcuların kontrolü ele geçiremeyeceği altın renkli Teslaların hizmete girmesi, şirketin hizmeti diğer şehirlere yaymaya hazırlandığı dönemde geldi. Araç satışlarındaki düşüşün etkisiyle zor günler geçiren Tesla hisseleri, fütüristik görünümlü bu taksilerin hızla benimseneceği beklentisiyle Perşembe günü yüzde 5'ten fazla yükseldi.

Musk, lansman öncesinde X'te "Ne direksiyon simidi, ne pedallar" paylaşımında bulundu. Ardından Austin'in üzerinde süzülen dev bir Cybercab görseli ve "Fırtına gibi Cybercab'ler" yazdı. Davetiyeli özel bir tanıtım etkinliğinin Perşembe günü ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyordu.

Tesla, otonom taksi alanında öncü olan Waymo'ya göre çok geride durumda. Yolcu sayısı ve gerçekleştirilen yolculuklar bakımından geride olan Tesla'nın yetişebilmesi için yalnızca kamera sisteminin güvenli şekilde sokaklarda ilerleyebileceğini ve yayalara çarpmayacağını kanıtlaması gerekiyor. Oysa Waymo ve Amazon'un sahibi olduğu Zoox, kameraların yanı sıra radar ve lidar adı verilen lazer teknolojisini de kullanıyor.

Teknoloji ne kadar iyi çalışırsa çalışsın Amerikalıları ikna etmek gerekiyor. Pew Araştırma Merkezi'nin Şubat ayı anketine göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 70'i sürücüsüz bir araçta seyahat etmekten "pek" veya "hiç" rahat olmadığını belirtti. Yalnızca yüzde 16'sı "biraz" rahat hissettiğini söylerken, yüzde 7'si "çok" veya "aşırı" rahat olduğunu ifade etti. 2025'te yapılan ayrı bir Gallup anketi, sürücüsüz araç güvenliğine yönelik şüpheciliğin arttığını, çoğu insanın tamamen insanlar tarafından sürülen araçları daha güvenli bulduğunu ortaya koydu.

Tesla hisseleri geçen yıl Musk'ın Başkan Donald Trump'ın hükümet harcamalarını kısma kampanyası DOGE'yi devralması ve aşırı sağcı adayları desteklemesi nedeniyle sert kayıplar yaşadı. Bu durum Tesla showroom'larında protestolara ve çeşitli ülkelerde araç boykotlarına yol açtı. Tesla ayrıca art arda ikinci yıl araç satışlarında düşüş kaydetti, karı azaldı ve dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi unvanını Çin'in BYD'sine kaptırdı.

Austin'de geçen Haziran'dan bu yana sürücüsüz Tesla "robotaksi" hizmeti veriliyor, ancak bu araçlarda direksiyon simidi ve fren pedalları mevcuttu. Hizmet daha sonra Teksas ve Florida'daki beş şehre genişletildi ve başlangıçta sorun durumunda devralabilecek güvenlik sürücüleri taşıyordu. İzleme sitesi RobotaxiTracker'a göre Tesla'nın bu şehirlerde 200'den fazla "gözetimsiz" robotaksisi varken, Waymo'nun 14 şehirde 4.000'den fazla aracı bulunuyor.

Musk'ın insanları insan kontrolü olmayan araçlara bindirecek doğru kişi olup olmadığı belirsiz. Ocak ayında yapılan bir Pew anketi, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının ona "çok" veya "çoğunlukla" olumsuz baktığını gösterdi. Musk sonunda yüz binlerce Tesla'ya yazılım güncellemesi göndererek araç sahiplerinin kullanmadıkları zamanlarda araçlarını kiralık taksiye dönüştürmesini hedefliyor.

ABD ve yurt dışındaki düzenleyiciler Tesla'nın henüz ikna edemediğinin sinyalini veriyor. Tesla'nın kısmi otonom sürüş yazılımı çoğu AB ülkesinde onay almış değil. ABD'de ise yazılımın düşük görüş koşullarında karıştığı kazalar, kırmızı ışık ihlalleri ve yanlış şeritte sürüş gibi olaylarla ilgili çok sayıda soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Elon Musk, Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Direksiyonu olmayan Tesla Cybercab'ler Austin'de yolcu taşımaya başladı - Son Dakika

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