Şanlıurfa\'da Otomobil Motorundan Alev Aldı

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu mahallesinde geldi. Muhamed Hamud yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Hamud, otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA
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