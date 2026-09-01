Volkswagen, 2031-2034 Arasında Dört Alman Fabrikasında Üretimi Sonlandırmayı Denetim Kuruluna Önermeyi Planlıyor

Volkswagen'in yönetim kurulu, 2031-2034 yılları arasında dört Alman fabrikasında üretimin sonlandırılmasını önermeyi planlıyor. Alman iş dünyası yayını WirtschaftsWoche'nin Salı günü bildirdiğine göre, Emden ve Zwickau fabrikalarında üretimin 2031'de, Hannover'de 2032'de ve Neckarsulm'da 2034'te durdurulması öngörülüyor.

WirtschaftsWoche, denetim kurulu belgesine dayandırdığı haberde, denetim kurulunun Cuma günü toplanacağını belirtti. Bir Volkswagen sözcüsü, şirketin denetim kurulu belgelerinin içeriği hakkında yorum yapmadığını söyledi.