Yunan basınından dikkat çeken Türkiye anketi! İşte 14 Mayıs seçimleriyle ilgili paylaşım

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Bir seçim anketi de Yunan gazetesi yayınladı! İşte oy oranları

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

"ERDOĞAN 8 PUAN ÖNDE"

Gözler seçimlere çevrilmişken Yunan basınında dikkat çeken bir anket haberi yer aldı. Son anket sonuçlarını yayınlayan Protothema Gazetesi'nde haber, " Türkiye'de seçimler: Erdoğan sekiz puan önde" başlığı ile yayınlandı.

İTTİFAKLAR KARŞILAŞTIRILDI

Okurlarının karşısına anket haberiyle çıkan gazetede, Cumhur İttifakı için "Dörtlü ittifak", Millet İttifakı içinse "muhalefet ittifakı" ibareleri kullanıldı. Yazıda, "Dörtlü ittifak, muhalefet ittifakının %34'üne karşı %42'de. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yarışında tüm kartlarını oynamaya kararlı görünüyor." denildi.

Bir başka Yunan yayın kuruluşu Ethnos'ta ise Türkiye'deki seçimlere ilişkin, "Muhalefet ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki çatışma, Türkiye seçimleri öncesinde uç noktalara itiliyor." ifadeleri yer aldı.