Yunan basınından dikkat çeken Türkiye anketi! İşte 14 Mayıs seçimleriyle ilgili paylaşım - Son Dakika
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Yunan basınından dikkat çeken Türkiye anketi! İşte 14 Mayıs seçimleriyle ilgili paylaşım

04.04.2023 12:22

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala, Yunan gazetesi Protothema dikkat çeken bir anket ile okurların karşısına çıktı. "Erdoğan sekiz puan önde" başlığıyla yayınlanan haberde, "Dörtlü ittifak, muhalefet ittifakının %34'üne karşı %42'de" ifadesi kullanıldı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

"ERDOĞAN 8 PUAN ÖNDE"

Gözler seçimlere çevrilmişken Yunan basınında dikkat çeken bir anket haberi yer aldı. Son anket sonuçlarını yayınlayan Protothema Gazetesi'nde haber, " Türkiye'de seçimler: Erdoğan sekiz puan önde" başlığı ile yayınlandı.

İTTİFAKLAR KARŞILAŞTIRILDI

Okurlarının karşısına anket haberiyle çıkan gazetede, Cumhur İttifakı için "Dörtlü ittifak", Millet İttifakı içinse "muhalefet ittifakı" ibareleri kullanıldı. Yazıda, "Dörtlü ittifak, muhalefet ittifakının %34'üne karşı %42'de. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yarışında tüm kartlarını oynamaya kararlı görünüyor." denildi.

Bir başka Yunan yayın kuruluşu Ethnos'ta ise Türkiye'deki seçimlere ilişkin, "Muhalefet ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki çatışma, Türkiye seçimleri öncesinde uç noktalara itiliyor." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (4)
  • haydar topçu: Türkiye nin geldiği durumlar a bak Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
  • Yücel: algı operasyonları yabancı ülkelerden de tam gaz devam sonuçta mevcut yönetimin kalmasını arzuluyorlar. Halbuki geliyor gelmekte olan :) Cevap Yaz 32 41 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bay Kemal kuş, böcek, kelebek parti kursa gidip masaya davet edilecek,zaten Meral hanım dünyaya duyurdu en kötü aday uzak ara Cevap Yaz 64 68 Yayından Kaldır
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