15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde şehitler için anma programları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Saraçhane'de düzenlenecek olan etkinliğe katılarak konuşma yapacak.

YERLİKAYA İSTANBULLULARI SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,İstanbul Saraçhane'de düzenlenecek olan etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinden görüntülerin yer aldığı bir video yayınlayarak vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe davet etti.

İMAMOĞLU DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Yerlikaya'nın paylaşımında Ekrem İmamoğlu detayı ise gözlerden kaçmadı. Yerlikaya'nın paylaştığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün düzenlenen Saraçhane mitinginin görüntülerine yer verildi. Hatanın fark edilmesi üzerine paylaşım kaldırıldı.

YERLİKAYA BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Yerlikaya, bu sefer İmamoğlu mitinginin yer almadığı videoyu paylaştı. Yerlikaya paylaşımına "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; 15 Temmuz destanının 6. yıl dönümünde, Türkiye aşkına vazgeçmeyen ve asla geri dönmeyen kahramanlarla buluşuyoruz. Haydi İstanbul, vatan uğruna Saraçhane'ye" notunu düştü.