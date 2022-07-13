15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi - Son Dakika
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15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi

13.07.2022 19:10

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz saat 17.30'da Saraçhane meydanında düzenlenecek etkinliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 15 Temmuz darbe girişiminden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün düzenlenen Saraçhane mitinginin görüntülerinin de yer aldığının fark edilmesi üzerine paylaşım silindi. Daha sonra Yerlikaya, İmamoğlu'nun mitingine ait görüntülerin olduğu kısmın kaldırıldığı yeni bir paylaşımda bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde şehitler için anma programları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Saraçhane'de düzenlenecek olan etkinliğe katılarak konuşma yapacak.

YERLİKAYA İSTANBULLULARI SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,İstanbul Saraçhane'de düzenlenecek olan etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinden görüntülerin yer aldığı bir video yayınlayarak vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe davet etti.

İMAMOĞLU DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Yerlikaya'nın paylaşımında Ekrem İmamoğlu detayı ise gözlerden kaçmadı. Yerlikaya'nın paylaştığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün düzenlenen Saraçhane mitinginin görüntülerine yer verildi. Hatanın fark edilmesi üzerine paylaşım kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İmamoğlu'nun mitinginden görüntüler paylaştı! Hatayı fark edince paylaşımı sildi

YERLİKAYA BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Yerlikaya, bu sefer İmamoğlu mitinginin yer almadığı videoyu paylaştı. Yerlikaya paylaşımına "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; 15 Temmuz destanının 6. yıl dönümünde, Türkiye aşkına vazgeçmeyen ve asla geri dönmeyen kahramanlarla buluşuyoruz. Haydi İstanbul, vatan uğruna Saraçhane'ye" notunu düştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İmamoğlu'nun mitinginden görüntüler paylaştı! Hatayı fark edince paylaşımı sildi
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Son Dakika Politika 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi - Son Dakika


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19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
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