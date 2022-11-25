BBP lideri Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiği iddiasını net bir dille yalanladı: Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değil - Son Dakika
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BBP lideri Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiği iddiasını net bir dille yalanladı: Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değil

25.11.2022 23:17

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiğine yönelik iddiaları katıldığı canlı yayında yalanladı. Destici, konuya dair yaptığı açıklamada, "Benim söylediğim şuydu; seçim haziranda değil de mayısta yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama 'Şu tarihte olabilir, bu tarihte olmaz ya da AK Parti 16 Nisan'ı istiyor, 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor' Kesinlikle benim öyle bir sözüm olmadı." ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın seçim tarihleriyle ilgili köşesine taşıdığı iddia, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce mayıs ayı ihtimali için konuştuklarını belirten Sarıkaya, BBP Lideri'nin şunları anlattığını yazdı:

"16 NİSAN'DA SEÇİM YAPILIR, AKŞAMINDA DA ORUCA KALKILIR"

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken, Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştuk. 18 Haziran'da YKS, hac, yurt dışından gelecek gurbetçilerin durumu gibi faktörleri göz önüne alıp, mayısta yapılmasının faydalı olacağı kanaatimizi paylaşmıştık. Ama mayıs konusunda da bir karara varmamıştık. O günden sonra da bir daha ele almadık.16 Nisan'da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir."

"BÖYLE BİR SÖZÜM OLMADI"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında, iddia edilenin aksine seçim için tarih vermediğini söyledi. Destici, "Benim söylediğim şuydu; Seçim haziranda değil de mayısta yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu üniversite sınavı, hac mevsimi, yurtdışından gelen soydaşlarımız, büyükşehirlerden köylere ya da diğer taşraya gitmelerin başlaması, okulların tatil olması bütün bunlar sebep olarak değerlendirme içine alınabilir. Ama 'Şu tarihte olabilir, bu tarihte olmaz ya da AK Parti 16 Nisan'ı istiyor, 17 Nisan'da da oruca kalkılıyor' Kesinlikle benim öyle bir sözüm olmadı." ifadelerini kullandı.

"BU İFADELERİN HİÇBİRİSİ BANA AİT DEĞİL"

Destici sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ona aktaranlar yanlış atarmıştır. Ben 'Muharrem bey böyle yazmıştır' demiyorum. Onu okumadım. Ben sadece 'Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değildir' diyorum."

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Muharrem Sarıkaya, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP lideri Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiği iddiasını net bir dille yalanladı: Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Destici, erken seçim için 16 Nisan'ı işaret ettiği iddiasını net bir dille yalanladı: Bu ifadelerin hiçbirisi bana ait değil - Son Dakika
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