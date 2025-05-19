19 Mayıs Coşkusu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin kaderini tayin eden eşsiz bir başlangıcın, tarihin yönünü değiştiren bir kıvılcımın yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değildir; bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık iradesinin ve milli ruhunun sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, Anadolu insanının azmi, inancı ve birlik ruhuyla şekillenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri o gün atılmıştır. Atatürk, bu kıymetli günü gençlerimize ithaf ederek hem o günkü mücadele azmini gelecek nesillere emanet etmiş hem de gençliğe olan güvenini ortaya koymuştur. Zira 19 Mayıs aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, sorumluluk bilincinin ve geleceğe dair umudun adıdır. Bizler, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz' hitabının ne denli derin bir vizyon ve sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Gençlerimizin sadece çağdaş bilgiyi öğrenen bireyler olarak değil; aynı zamanda kimliğine, kültürüne, tarihine ve değerlerine sahip çıkan sorumlu yurttaşlar olarak yetişmesini sağlamak, bizim en temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

'DEĞER TEMELLİ BİR EĞİTİMİ ESAS ALIYORUZ'

Gençliği ahlaki değerlerle yoğrulmuş, vicdan sahibi, estetik duygusu gelişmiş, eleştirel düşünebilen ve üretken bireyler olarak yetiştirmek için gayret ettiklerini kaydeden Tekin, "Eğitim sistemimizi yeniden yapılandırdığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgi aktarımını değil, kişilik inşasını, değer temelli bir eğitimi ve bütüncül gelişimi esas alıyoruz. Bu modelde gençliğimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıyor, her bir gencin kendine özgü yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine imkan tanıyoruz. Akademik başarı ile birlikte sosyal-duygusal gelişimi, sanat ve sporla iç içe bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir milletin asıl zenginliği, nitelikli ve erdemli insan gücüdür. 19 Mayıs, aynı zamanda bedenin, ruhun ve zihnin uyumunu ifade eden bir spor bayramıdır. Spor; gençliğimizin enerjisini doğru yönlendirdiğimiz, disiplini ve mücadeleyi öğrendikleri bir alan olduğu kadar, aynı zamanda dostluk ve barışın da evrensel dilidir. Bakanlık olarak okullarımızda sporun yaygınlaştırılması, çocuklarımızın erken yaşta hareketli yaşamla tanışması ve beden sağlığının korunması için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sporun gençlerimizin karakter eğitimine katkı sağlayan önemli bir mecra olduğunu biliyor, bu doğrultuda okul spor kulüplerimizi güçlendiriyor, altyapı yatırımlarımızı artırıyor, öğretmenlerimizi bu alanda destekliyoruz" dedi.

'SAMSUN'DAN YÜKSELEN MEŞALE, YANMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'

Her bir gencin taşıdığı potansiyelin farkında olduklarını kaydeden Tekin, "Sizler düşüncenizle, emeğinizle, hayallerinizle bu toprakları daha yaşanabilir, daha adil, daha müreffeh kılacaksınız. Sizlere güveniyoruz; çünkü sizler bilimin ışığında yürürken köklerinize de sadakatle bağlısınız. Geleceği tasarlarken geçmişten ders almayı, geleneği gelecekle buluşturmayı başarabilecek bir ferasete sahipsiniz. Sizleri sadece bilgiyle değil; kültürle, sanatla, sporla, adaletle, merhametle, hikmetle buluşturmaya çalışıyoruz. Sizlerin içindeki cevheri ortaya çıkarmak, sadece bir eğitim politikası değil, aynı zamanda tarihi bir görevdir. Gençliğimizin dijital çağın sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanmasını destekliyor, aynı zamanda dijital bağımlılıkla mücadele, siber zorbalıkla farkındalık, medya okuryazarlığı gibi alanlarda koruyucu ve yönlendirici bir yaklaşım benimsiyoruz. MEBİ gibi yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformlarıyla eğitimde fırsat eşitliğini artırıyor, her bir gencimizin kendi öğrenme yolculuğunda güçlü adımlarla ilerlemesini destekliyoruz. Ayrıca girişimcilik, çevre bilinci, gönüllülük, kültürel mirasın korunması gibi alanlarda öğrencilerimizi destekleyen projelerle gençlerimizi sadece bugünün değil, geleceğin etkin aktörleri olmaya hazırlıyoruz. Bugün, 19 Mayıs'ta bir kez daha görüyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı istiklal mücadelesi; gençlik ruhuyla filizlenmiş, milletimizin bağımsızlık tutkusuyla büyümüş, istiklalden istikbale bir köprü olmuştur. O gün Samsun'dan yükselen meşale, bugün de gençliğimizin ellerinde, yüreklerinde ve hayallerinde yanmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

'İSTİKLAL MÜCADELEMİZİN TÜM KAHRAMANLARINI ANIYORUM'

'Aziz milletimiz, bu vatanın kıymetini bilen ve geleceğini sahiplenen genç bir kuşağa sahiptir' diyen Tekin, devamında şunları aktardı:

"En zor zamanlarda bile umudu diri tutan, mücadeleden vazgeçmeyen, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan gençlerimizle Türkiye daha da güçlenecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyor, emanetlerini gençlerimizin onurlu ellerinde sonsuza dek yaşayacağına yürekten inanıyorum. Tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyor, ülkemizin her köşesindeki öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."