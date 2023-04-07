2018'de listenin tepesindeydi! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz, kendisine 4. sırada yer bulabildi - Son Dakika
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2018'de listenin tepesindeydi! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz, kendisine 4. sırada yer bulabildi

07.04.2023 12:49

MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre mevcut 48 vekilden 43'ü yeniden aday olurken, 5 vekile ise listede yer verilmedi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ismi gündeme gelen, 2018 seçimlerinde liste başından aday olan Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz bu defa 4. sıradan aday gösterildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "üstünü çizdiği" söylenen Kılavuz, yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

BU KEZ 4. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastında adı gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Mersin 4. sıradan aday gösterildi. Kılavuz, 2018 seçimlerinde birinci sıradan aday gösterilmiş ve MHP Mersin'de iki milletvekili çıkarmıştı.

KILAVUZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter'da Bahçeli'nin Kılavuz'un "Üstünü çizdiği" yorumları yapıldı. Kılavuz sosyal medya hesabından şunları söyledi; "Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in takdir ve tensipleriyle 28.Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Milletvekili adaylarımızın vatanımıza, milletimize, davamıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun. Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in, kutlu davamızın, fedakar ve cefakar teşkilatımızın dün, bugün ve yarın emrinde ve hizmetindeyiz."

2018'de liste başıydı! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz bu kez 4. sıradan aday gösterildi
2018'de liste başıydı! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz bu kez 4. sıradan aday gösterildi

5 VEKİL LİSTE DIŞI

Parlamentoda 48 sandalyesi olan MHP'den sadece 5 milletvekili liste dışı kaldı. Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile Konya Milletvekili Esin Kara listelerde yer bulamadı.

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Son Dakika Politika 2018'de listenin tepesindeydi! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz, kendisine 4. sırada yer bulabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2018'de listenin tepesindeydi! Sinan Ateş suikastıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz, kendisine 4. sırada yer bulabildi - Son Dakika
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