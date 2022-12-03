ORC Araştırma'nın Z kuşağıyla yaptığı ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 15,1 fark attı - Son Dakika
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ORC Araştırma'nın Z kuşağıyla yaptığı ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 15,1 fark attı

03.12.2022 23:39

Araştırma şirketi ORC, Z kuşağına "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Yapılan ankette %19,5 ile kararsızlar yer alırken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na %15,1 fark attı.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru bilen ORC Araştırma, son seçim anketi Z kuşağıyla yaptı.

ZİRVEDE KARARSIZLAR VAR

ORC Araştırma 27-30 Kasım tarihleri arasında 42 ilde yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankette yüzde 19,5 ile kararsızlar zirvede yer aldı.

Son anket Z kuşağıyla yapıldı! Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki fark %15,1

İKİ İTTFAK ARASINDAKİ FARK %15,1

Ankette ikinci sırada %19,1 ile CHP, üçüncü sırada %16,5 ile İYİ Parti, dördüncü sırada %13,5 ile AK Parti, beşinci sırada %7 ile MHP yer aldı. Böylece CHP ile İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6 olurken, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %20,5 oldu. Böylece iki ittifak arasındaki fark %15,1 olarak hesaplandı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

  • HDP: %5,5
  • TDP: %4,2
  • ZP: %4,0
  • DEVA: %3,1
  • Gelecek: %2,2
  • BTP: %1,8
  • Yeniden Refah: %1,6
  • Diğer: %2
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Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ORC Araştırma'nın Z kuşağıyla yaptığı ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 15,1 fark attı - Son Dakika


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