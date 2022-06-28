2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, asgari ücret artışının hafta sonuna kadar belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde MHP Grubu adına konuştu.

Küresel belirsizliklerin ve risklerin devam ettiği bu makroekonomik ve jeopolitik ortamda Türkiye'de mevcut bütçe ödeneklerinin artırılması ve kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması amacıyla 2022 yılı bütçesinde revizyona gitme ihtiyacı doğduğunu dile getiren Kalaycı, teklifle 2022 yılı bütçesinin başlangıç ödeneklerine 1 trilyon 80,5 milyar lira eklendiğini, bütçe gelir tahmininin de aynı tutarda artırıldığını belirtti. Kalaycı, "Ek bütçenin tercihinin milletimiz olmadığı, patronlar ve faiz lobisi için yapıldığı, vatandaşa ciddi anlamda vergi yükü geleceği gibi gerçek dışı ve tutarsız eleştiriler yapılmaktadır." diye konuştu.

MHP'li Kalaycı, ek bütçede faiz ödemelerinin toplam harcamalar içindeki payının yüzde 8,3 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ek bütçeyle, başta emeklilere ve kamu çalışanlarına, dezavantajlı kesimlere, çiftçilere, mahalli idarelere ve yatırımlara ek kaynak tahsis edilmektedir. Emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıkları önümüzdeki ay yaklaşık yüzde 40 artırılacaktır. Ek gösterge düzenlemesi, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini çeşitli sebeplerle bırakmak zorunda kalanlara okullarına dönüş imkanı tanıyan düzenleme ve yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların bedelli askerlik hizmetinden faydalanmasını öngören düzenleme de bugünlerde görüşülecektir. Asgari ücret artışının hafta sonuna kadar belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır. 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili konular da hükümetimizin gündemindedir. MHP olarak vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, gelir ve ücret artışını sağlayacak, enflasyona karşı koruyacak bu düzenlemeleri destekliyoruz. Bu düzenlemeler hem sevindirici bir gelişme hem de geçim standartlarını yükseltici hamlelerdir. Nihayetinde verilen sözler de tutulmaktadır."

"Enerjide dışa bağımlılığımız iyice azalacak"

Mustafa Kalaycı, "ek bütçenin kaynağı olmadığı" şeklindeki söylemlerin samimi ve iyi niyetli olmadığına dikkati çekerek, yatırım, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikasıyla sağlanan yüksek performansın bütçe gelirlerine de yansıdığını ifade etti.

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulunduğunu hatırlatan Kalaycı "2023 yılında nükleer enerji üretimine başlanacak ve Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz da sisteme bağlanacaktır. Böylelikle, enerjide dışa bağımlılığımız iyice azalacaktır." şeklinde konuştu.

MHP'li Kalaycı, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak artan akaryakıt ve gübre fiyatlarının, yapılan vergi indirimlerine rağmen yüksek seviyelere çıktığını da dile getirerek, "Artan fiyatların tümüyle yansıtılmaması için akaryakıt vergi yükü indirilmiş, örneğin mazot bedelinde daha önce yüzde 50'nin üzerinde olan vergi yükü bugün yüzde 22,1'e düşmüş durumdadır. Vergi yükü halen İtalya'da yüzde 38,2, Fransa'da yüzde 49,6 seviyesindedir. Bunlara rağmen çiftçimiz ve nakliyeci esnafımız için akaryakıt vergi yükünün daha da indirilmesi hatta vergisiz mazot verilmesinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektöründe üretim planlaması yapılması; desteklerin üretici refahını artıran, verimliliği yükselten, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten bir anlayışla ve üretime başlanmadan önce belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, tarım sektörünün üretim, işletme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulması, katma değerli üretim için tarım sanayinin geliştirilmesi, gençlerin ve kadınların tarım sektörüne yönelmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini de söyledi.

MHP'li Kalaycı, 2022 yılı ek bütçesini desteklediklerini kaydederek, düzenlemenin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.