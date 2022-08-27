Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti - Son Dakika
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Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti

27.08.2022 13:51
Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti

2022 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, ilçeye veda etti.

2022 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, ilçeye veda etti.

Beyşehir Kaymakamlığı görevinden ilişiğini kesen Özdemir, Beyşehir Kaymakamlığı'nda yaklaşık beş yıl boyunca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları ile vedalaştı, hükümet binası önünde birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mesleki kariyerinde; Sinop Kaymakam adaylığı, Samsun Tekkeköy Kaymakam Vekilliği, Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı, Samsun Kavak Kaymakamlığı, Sivas Suşehri Kaymakamlığı, Çankırı Ilgaz Kaymakamlığı, Balıkesir Susurluk Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevleri yer alan Trabzon'un Köprübaşı ilçesi doğumlu olan 52 yaşındaki Özdemir, İçişleri Bakanlığı'nın 20 Ağustos 2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile atandığı Konya'nın Beyşehir İlçesi Kaymakamlığı görevini bu tarihten bu yana sürdürmekteydi.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Kaymakamı olarak görev yaparken Özdemir'den boşalan Beyşehir Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar'ın Eylül ayı içerisinde yeni görev yerinde mesaisine başlaması bekleniyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Yusuf Özdemir, Kocaeli, Gölcük, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Kaymakamı Özdemir ilçeye veda etti - Son Dakika
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