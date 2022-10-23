Fatih Erbakan, yaptırdıkları son anketteki oy oranlarını açıkladı: Oylarımız yüzde 9 ila 10 arasında - Son Dakika
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Fatih Erbakan, yaptırdıkları son anketteki oy oranlarını açıkladı: Oylarımız yüzde 9 ila 10 arasında

23.10.2022 12:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 seçimleriyle ilgili yaptırdıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Kendilerine ilgi olduğunu ve bunun anketlerden de görülebileceğini ifade eden Erbakan, "Büyük bir sinerji, enerji yakalandı. Bizim yaptırdığımız anketlerimiz oldu, bunlar yüzde 9 ila 10 oranında sonuçlar çıktı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PARTİMİZE GÖSTERİLEN İLGİLİ ANKETLERE DE YANSIMAYA BAŞLADI"

2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptırdıkları anketlere değinen Erbakan, "Büyük bir manevi miras var bizim üzerimizde, Erbakan hocanın bize bıraktığı milli görüş. Bunun yansıması olarak gerçekten büyük bir ilgiye mazhar olduk. Anketlere de yansımaya başladı, biz bu oranların da üstünde olduğumuzu düşünüyoruz, bunun da sebepleri var. Büyük bir sinerji, enerji yakalandı. Bizim yaptırdığımız anketlerimiz oldu, bunlar yüzde 9 ila 10 oranında sonuçlar çıktı" diye konuştu.

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

" 6 Kasım'da kongre yapacağız. Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan hocamız aktif olarak 50 sene siyasetin içerisinde yer aldı. Türkiye'nin milli görüşle yönetilmesi gerektiğini savundu. Türkiye 25 senedir milli görüşle yönetilmedi. Misyonumuz milli görüş. 89 ve 94'te belediyelerde yapılan efsane hizmetler, dar gelirlinin aldığı payın artırıldığı, maaş zamlarının artışları. Bu hizmetleri yeniden Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Milletimizi, ülkemizi felaketlerden kurtarmak istiyoruz.

Yönetimde adalet, yargıda adalet milli görüşün temel hedefleri. 4 seneye yakın bir zaman geçti partimizin kurulduğu günden beri. 900'den fazla aktif teşkilatımız, ilk büyük kongremize 50 bine yakın insan katıldı. Yine Ankara Arena'da kongre yapacağız. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Sonra seçim süreci başlayacak.

"SAADET PARTİSİ İLE FARKINIZ NE?"

Saadet Partisi'nin şuandaki pozisyonu, 6'lı masa içerisinde olması. O masada eskiden AK Parti içerisinde olan kişiler var, 20 senedir bu partinin içindelerdi. Şimdi Türkiye'nin bu noktaya geldiğini söylüyorsunuz, bunda sizin de payınız var. Şimdi Saadet Partisi bunlarla birlikte. Bir yandan CHP var. 6'lı masa ne diyor, başa geldiğimizde ilk İstanbul Sözleşmesini geri getirmek. Kadının erkek gibi kadının erkek gibi davranmasının adımlarının atılması. İmzanın çekilmesini biz yerinde bulduk. Namus kavramını ortadan kaldıracağız diyorlar. Bu yapı içerisinde yer alan bir parti milli görüşü temsil edebilir mi?

"SİZ CHP'NİN AÇIKLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Milli görüşü temsil ettiği söylenemez. 6'lı masanın İslam Birliği gibi bir derdi yok, Avrupa Birliği gibi bir derdi var. Şimdi diyorlar da Erbakan hoca da CHP ile koalisyon yaptı. O koalisyon döneminde en büyük manevi atılımlar yapıldı. Bu Erbakan hocanın koalisyonları ile bu seçim ittifakları aynı şey değil. Şimdi siz CHP'nin açıklarını kapatmaya çalışıyorsunuz. Hiç milletvekili çıkaramadıkları yerde vekil çıkarttılar.

"BİZ EN BAŞTA BU GİDİŞİ GÖRDÜK"

Parti sözcüsü veya milletvekilleri çıkıyorlar, 4-6 yaş çocukları Kur'an dersi olmaz diyorlar, LGBT'ye destek vereceğiz diyorlar. Saadet Partisi de çıkıp bunlara karşı çıksın, CHP'yi uyarsın. Bu yanlıştan dönün yoksa biz bu masada yokuz demek yerine ilçe başkanını görevden alıyorlar.

Partiyi ilk kurduğumuzda bizi Saadet'ten sanarak bize de tepki gösterdiler. Bizi artık karıştırmıyorlar ama halkın Saadet Partisi'ne tepkilerini görüyoruz. Biz en başta bu gidişi gördük. İstikametle ilgili çok ciddi problemleri var."

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, yaptırdıkları son anketteki oy oranlarını açıkladı: Oylarımız yüzde 9 ila 10 arasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan, yaptırdıkları son anketteki oy oranlarını açıkladı: Oylarımız yüzde 9 ila 10 arasında - Son Dakika
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