Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı

13.09.2022 22:04

Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) gibi partilerle ittifak yapabileceği iddia edilen Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, BTP lideri Hüseyin Baş'la görüştü. İnce'nin katıldığı bir programda, "Hüseyin Baş'la hiç tanışmadım" sözlerinin ardından görüşmenin organize edildiği belirtildi.

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı. HDP'nin ayrı bir ittifak, sol partilerin de ayrı bir ittifak kurmasıyla birlikte, daha milliyetçi ve cumhuriyetçi olarak görülen partilerin nasıl bir ittifak içerisine gireceği merakla beklenmeye başladı.

İNCE'NİN PARTİSİYLE İLGİLİ DE BİRÇOK İDDİA VAR

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'yle ilgili de birçok ittifak iddiası var. Bunlar arasında en güçlü olanı ise Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'yle ilgili olanları. Ancak İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "Hiç tanışmadım" dedi.

Seçimler için ittifak söylentileri dolaşıyordu, Muharrem İnce sürpriz bir liderle buluştu

SÜRPRİZ BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İnce'nin bu sözlerinin ardından ise Hüseyin Baş tarafından İnce'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. İki lider, gülerek özçekim yaptı. İttifak konusunun görüşülüp görüşülmediği bilinmiyor.

Seçimler için ittifak söylentileri dolaşıyordu, Muharrem İnce sürpriz bir liderle buluştu
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Muharrem İnce, Hüseyin Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı - Son Dakika
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