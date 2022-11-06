Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor - Son Dakika
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Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor

06.11.2022 14:42

2023 seçimlerine yaklaşırken anket firmalarının da çalışmaları yakından takip ediliyor. Son seçimleri bilen ORC araştırma şirketi de 41 ilde 3420 kişiye, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı %36,9, Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41,6 çıkarken, böylece ittifaklar arasındaki fark %4,7 olurken bu oran geçtiğimiz ay %5,8 olarak çıkmıştı.

ORC Araştırma, 1 - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 3420 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ OY FARKI %4,7

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının toplamı %36,9 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41,6 oldu. Ekim ayındayapılan araştırmada ise , Cumhur İttifakı %36,5 çıkarken Millet İttifakı %43,2 olarak çıkmıştı. Böylece iki ittifak arasındaki fark %6,7'den %4,7 oranına düşmüş oldu.

BTP VE TÜRKİYE DEĞİŞİMPARTİSİ'NİN OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette ayrıca son günlerde ismi Millet İttifakı ile anılan Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranının %1,9 olarak çıkması dikkat çekerken, Türkiye Değişim Partisi'nin oy oranı ise %2,1 olarak çıktı.

Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor
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Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor - Son Dakika
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