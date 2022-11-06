Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor

ORC Araştırma, 1 - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 3420 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ OY FARKI %4,7

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının toplamı %36,9 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41,6 oldu. Ekim ayındayapılan araştırmada ise , Cumhur İttifakı %36,5 çıkarken Millet İttifakı %43,2 olarak çıkmıştı. Böylece iki ittifak arasındaki fark %6,7'den %4,7 oranına düşmüş oldu.

BTP VE TÜRKİYE DEĞİŞİMPARTİSİ'NİN OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette ayrıca son günlerde ismi Millet İttifakı ile anılan Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranının %1,9 olarak çıkması dikkat çekerken, Türkiye Değişim Partisi'nin oy oranı ise %2,1 olarak çıktı.