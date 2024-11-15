2025 Bütçe Görüşmeleri Sıkıntılı Geçiyor

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Bütçe üzerinde CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 2025 yılı bütçesinde sorunları çözecek başlıkların yer almadığını söyledi.

Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını savunan Türeli, OVP'de yer alanların sadece rakamlardan oluştuğunu dile getirdi.

Türeli, "Uygulanan yanlış politika enflasyonu yüzde 19'lar seviyesinden yüzde 85'lere çıkardı, şimdi yeniden o seviyelere indirmeye çalışıyorsunuz. Tüm olumsuzlukların yükü bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın sırtında. Gelir dağılımı bozuldu, yoksulluk yaygınlaşıyor. Ekonominin büyüme yapısı gittikçe aşınıyor." diye konuştu.

Yüksek enflasyonun yanlış politikalardan kaynaklandığını ifade eden Türeli, maliye politikalarının zayıf olduğunu ileri sürdü.

Rahmi Aşkın Türeli, devlet harcamalarının, savurganlığın ve israfın devam ettiğini gösterdiğini savundu.

Vergi yükünün arttığını dile getiren Türeli, "Geçiş garantileri, uçuş garantileri, hastanelerde yatış garantileri, döviz cinsinden garantiler kabul edilebilir bir şey değil. Bunlar bütçede kara deliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Dar gelirlilerin vergi yükünün azaltılması için de bir şey yapılmadığını ileri süren Türeli, iktidarın gelir dağılımı ve yoksulluk yokmuş gibi davrandığını dile getirdi.

"Türkiye yönetim felaketi yaşadı"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2018'in Temmuz ayında yüzde 15,35 olan enflasyonun 2023'te yüzde 47,70'e çıktığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan'ın EYT düzenlemesinin maliyetiyle ilgili açıklamalarını anımsatan Usta, "EYT günah keçisi yapılıyor. EYT'nin 2024 maliyeti 300 milyar liradır. Kiminle tartışacaksak tartışmaya hazırım. Türkiye'nin sorunu deprem felaketi değil, Türkiye yönetim felaketi yaşadı." şeklinde konuştu.

Kamudaki tasarruf tedbirlerini eleştiren Usta, tasarruf paketinin içinin boş olduğunu dile getirdi.

"Cari açıkta elde edilen hedefler memnuniyet verici"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine denk olduğunu ifade etti.

Ekonomide sorunlar yaşandığını belirten Temurci, paranın değer kaybettiğini söyledi.

Temurci, sürdürülebilir büyümenin ve cari açıkta sürdürülebilir düşmenin, üretim, yatırım ve istihdama bağlı olduğunun altını çizdi.

Olumlu gelişmelerin de yaşandığını dile getiren Selim Temurci, "Cari açıkta elde edilen hedefler memnuniyet verici. Dövize olan ihtiyacımızı azaltabilirsek bu, dezenflasyona da destek olacak." ifadesini kullandı.

Yatırım ve üretimde beklenen sonuçların elde edilemediğini savunan Temurci, sanayideki büyüme hızının genel büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı.

"Öngörüsü yanlış çıkan ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bütçenin, kamuda tasarrufun izlerini taşımadığını dile getirdi.

Faiz giderlerinin arttığını söyleyen Oluç, ekonomideki model dolayısıyla dış kaynak bağımlılığının yaşandığını belirtti.

Hakkı Saruhan Oluç, "Öngörüsü yanlış çıkan ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Ekonominin, uzağa bakış açısından büyük bir sorunu var." dedi.

"Dezenflasyon süreci devam etmektedir"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ekonomide Türkiye'nin dünya liginde üst sıralara yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yerli ve milli üretimi artırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarının altını çizen Aksu, sosyal refah düzeninin oluşturulmasının gerekli olduğunu belirtti.

İsmail Faruk Aksu, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi şiddetli fırtınaları atlatmıştır. Milli gelirimiz 1,1 trilyon dolar sınırını aşmış, kişi başına milli gelir 2023'te 13 bin 110 dolara yükselmiştir. Cari açık ile dış ticaret açığı inişe geçmiştir. Ekonomik büyüme her yıl ortalama yüzde 5'in üzerinde gerçekleşerek Türkiye'nin dinamik ve üretken yönünü teyit etmiştir. İhracatımız 260 milyar doların üzerine çıkmıştır. İstihdam sayısı 33 milyona, istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır. Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir."

Bütçe dengesinin öngörülen seviyede seyrettiğini kaydeden Aksu, Türkiye'nin en az borçlu ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Aksu, enflasyonun önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, cari açığı azaltmak, mali disiplini genişletmek ve yapısal sorunları çözmek için uygulanan ekonomi programının öngörülen hedefler istikametinde sonuç veriyor olması memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haksız saldırıların ekonomi kurumlarını yıpratmaya yönelik olduğunu söyleyen Aksu, yapılanların ülke ekonomisinin itibarına da zarar verdiğini vurguladı.

"Büyümenin sağladığı imkanların toplumun tüm kesimleriyle paylaşılması esas alınmıştır"

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, son 22 yılda her alanda hizmet kalitesinin artırıldığını belirtti.

Türkiye'yi güçlendirmek, milletin refahını artırmak için çalıştıklarını anlatan Altınsoy, şöyle devam etti:

"2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artıran yaklaşıma sahiptir. Bütçemizde büyümenin sağladığı imkanların toplumun tüm kesimleriyle paylaşılması esas alınmıştır. Bütçe, mali disiplinin korunması, ekonomik istikrarın sağlanması, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi politikalarıyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır."

Mali disipline kararlılıkla devam edildiğini aktaran Altınsoy, enflasyonun tek haneye düşürülmesinin ve gelirin adil şekilde dağıtılmasının hedeflendiğini anlattı.

Hüseyin Altınsoy, vergilendirmede temel yaklaşımın, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" olduğuna işaret etti.