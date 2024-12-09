2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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Politika

2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu yeni sürecin en önemli gündem maddesi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve huzuru olmalıdır.

09.12.2024 16:47
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu yeni sürecin en önemli gündem maddesi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve huzuru olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Suriye'nin toprak bütünlüğü, 'Büyük İsrail Projesi'ne karşı hayati bir öneme sahiptir." dedi.

Arıkan, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz aldı. Arıkan, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

2025 yılı bütçesinin Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Arıkan, "Bütçe, sadece hesap kitap işi değil, aynı zamanda bir adalet, vicdan ve sorumluluk meselesidir. Bu sorumluluğun tek adresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu çatının altında kabul edilen bütçe ya yoksulluk, sefalet, zillet getirecek; ya da refah, bolluk, izzet, denk bütçe getirecek. Buna karar verecek olan milletin kendisidir, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'dir." diye konuştu.

Mahmut Arıkan, bütçenin en dikkat çekici rakamlarının faize ayrılan pay olduğunu söyleyerek, "2025 yılında faiz giderinin 1,9 trilyon lira olacağı öngörülüyor. 2025'te milli gelire oranla faiz gideri son 13 yılın zirvesinde. Buna karşılık eğitime ayrılan pay ise 1 trilyon 452 milyar lira. Faiz ödemesinden 450 milyar lira daha düşük bir rakam eğitime ayrılmıştır. 2002'den bu yan iktidar bütçeler yapıyor, 2002'den önceki dönemde eğitime ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2025'te bu pay, yüzde 9,73'e geriledi." sözlerini sarf etti.

Arıkan, bütçede "Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi" şeklinde bir ifade yer aldığını belirterek, "2024 yılında bu ödeneğe ayrılan pay, yüzde 10,79 iken, 2025 yılında bu pay yüzde 12,54'e çıkmıştır. Adı böyle havalı olsa da gerçek adı, bütçedeki faiz harcamalarıdır. Buradan ilan ediyorum, bu bütçe, bu rakamların tamamı vatandaşlarımızın vergilerinin faiz lobisine aktarıldığının resmi bir vesikasıdır. Bizim de buna rızamız yoktur." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Esad ailesi sorunları akıl, uzlaşı ve sağduyu ile çözmek yerine baskı, zulüm ve şiddette ısrarcı olmuştur. Son günlerde yaşananların ve Beşşar Esad'ın da gitmesiyle başlayan sürecin Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm bölge için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yeni sürecin en önemli gündem maddesi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve huzuru olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Suriye'nin toprak bütünlüğü, 'Büyük İsrail Projesi'ne karşı hayati bir öneme sahiptir. Bundan taviz vermek, tüm bölgeyi yeni bir bilinmezliğin içine sürükleyecektir. Suriye'yi nasıl yakından takip ediyorsak, Netanyahu'nun açıklamalarını da yakından takip ediyoruz. Biz Saadet Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de barışın, huzurun, aklıselimin ve uzlaşının yanında olacağız. Yüzlerce yıldır ayrılmaz bir bağa sahip olduğumuz Suriye'nin istikrarına, bütünlüğüne karşı olan her yapının, her planın karşısında durmaya devam edeceğiz."

Arıkan, konuşmasını, 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sarf ettiği son sözleri okuyarak tamamladı.

"Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanı'mızı haklı çıkarmıştır"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ise Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün son bulduğunu belirtti. Suriyeliler için yeni bir dönemin başladığını kaydeden Temurci, "Birileri hala anlamamış olsa da yaşanan bu süreç, zulmün yanında değil, hakkın ve insanlığın yanında duran Türkiye'yi haklı çıkarmıştır. Bir hakkı teslim etme adına söylemek isterim ki, bu süreç Sayın Cumhurbaşkanı'mızı haklı çıkarmıştır. Bu süreç, Gelecek Partisini, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nu haklı çıkarmıştır. Suriye'de istikrar ve toprak bütünlüğü ülkemizin güvenliği için hayati bir öneme sahiptir. Duamız ve beklentimiz o dur ki Suriye'de bütün paydaşları içine alan yeni bir geçiş hükümeti kurulup, Suriye'de yeni bir demokratik geleceğe açılan bir kapı açılmış olur." diye konuştu.

Temurci, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin yeteri kadar müzakere edilemediğini söyleyerek, "Önceki dönem tahsis edilen bütçelerin denetimi, kontrolü, yeni bütçelerin onayı kadar önemli değil mi parlamentolar için? Bu konuda Meclisin bütçe denetiminin kalitesini artırabilme adına bir düzenlemeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in bir yaşam maliyet endeksi çıkarması gerektiğini savunan Temurci, "Asgari ücret bugün bu ülkede bir kirayı karşılamıyor. İnsanlarımızın ne kadar paraya geçinebileceklerini ortaya koyan bir çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Temurci, "Bu haliyle bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iyi gelmemiştir, ekonomiye iyi gelmemiştir, başta iktidar olmak üzere siyasi partilerimize iyi gelmemiştir. Bütçe rakamları da bunu söylüyor. Eğer bu şekilde devam edersek, bir değişim yapmazsak her yıl bir önceki yıldan daha kötü olacak; bu kardeşinizin bu lafını unutmayın. Eğer bunu değiştiremezsek maalesef bu şekilde olacak." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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