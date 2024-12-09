2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." diye konuştu.

Bakırhan, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde DEM Parti Grubu adına konuştu.

Bakırhan, Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olanlara ve Artvin'de heyelanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Orta Doğu'da tarihi anlara tanıklık ettiklerini söyleyen Bakırhan, Suriye'de yeni bir döneme girme fırsatı olduğunu ve demokratik bir yönetimin ülkeyi yönetmesini arzuladıklarını belirtti.

Bütçenin yoksul, memur, işçi, kadın, emekçi ve dezavantajlı grupların bütçesi olmadığını savunan Bakırhan, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bütçenin mevcut sorunları daha da derinleştireceğini kaydetti.

Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan Kürtlerle "hasımlık" değil "hısımlık" yapması gerektiğini söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Suriye'de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog Türkiye'ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Orta Doğu'da örnek bir ülke olabilir. Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtler, Türkiye için bir tehdit değildir, bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerlendirmesi gerekir. İnkar ve dışlama bir siyaset olamaz. Orta Doğu'da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız."

"Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı"

Bakırhan, Türkiye'nin sorunlarının demokratik yollarla, diyalog ile çözülmesini istediklerini, barıştan yana olduklarını ve aydınlık yarınlara baktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik. Muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu, demokratik çözüm ve barış konusunda çok kararlı bir biçimde bir irade ortaya koydu. Belki ilk defa büyük bir ortaklaşmaya şahitlik ediyoruz. Bu oldukça kıymetli bir tutumdur. Tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı heba etmeyelim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda yapıcı bir görev düştüğünü anlatan Bakırhan, "Kürt meselesi, Türkiye'nin çözüm bekleyen en tarihsel meselesidir. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir. DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı Meclis huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, AK Parti'nin Türkiye'yi küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn ettiğini savundu.

Oruç, tüm dünyanın Gazze'deki katliamı durduracak bir adımı atmadığını belirterek ulusçuluk, siyasal İslam, mezhepçilik, erkek egemen ideolojinin milyonları yurdundan ettiğini söyledi.

Herkesin temsil edildiği, ortak, kapsayıcı ve demokratik bir anayasanın oluşması için hep beraber katkı vermeleri gerektiğini ifade eden Oruç, Kürtlerin statülerinin mutlaka tanınması gerektiğini belirtti.

Oruç, Cumhur İttifakı'nın bütçesinde işçi, emekçi, yoksul, esnaf, çiftçi, kadın, çocuk ve engellilere yer verilmediğini savundu.

"Asgari ücret şu an için 35 bin liradır"

Bütçede sermayenin çıkarlarının savunulduğunu ileri süren Oruç, şunları kaydetti:

"Sevgili kadınlar, bu bütçede en çok olmayan bizleriz. Bu bütçenin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe olması için DEM Parti olarak her fırsatta mücadele ettik. Bu bütçe asla kadın bütçesi olamaz. Bütçede ne olmalı. Halktan yana olan bir bütçede ne olmalı. 'Ekmek ve adalet için bütçe' şiarı ile hareket etmeliyiz. Geliri olmayan ya da belli gelirin altındaki hanelere insan onuruna yaraşır bir yaşam için temel gelir sağlamalıyız.

İhtiyaç sınırına kadar elektriği, suyu, doğalgazı, interneti ücretsiz kamu hizmeti olarak sağlamalıyız. Temel gıda ürünlerinin üzerindeki katma değer vergisini kaldırmalı, raflardaki temel gıdaların fiyatı sabitlenmeli. Vergi, esnafın, işçinin, küçük ölçekli işletmelerin belini bükmüş durumda. Azdan az çoktan çok vergi alınan bir sistem inşa edilmelidir. Yoksul ailelere kira desteği sağlamalıyız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını yapmalıyız. EYT'lilerin maddi ve manevi tazminatlarını karşılayarak görevlerine iade etmeliyiz. Asgari ücret şu an için DEM Parti olarak ifade ettiğimiz 35 bin liradır. Bunun enflasyon karşısında eridiğini biliyoruz. O yüzden 3 ayda bir yükselen enflasyon oranına göre de güncellenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."