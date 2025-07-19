2025 YKS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin beklediği sonuçlar, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından duyuruldu.

ÖSYM öğrencilerin merakla beklediği 2025-YKS sonuçlarını açıkladı. 7-8 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr erişilebiliyor.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada dereceye giren öğrencileri de açıkladı. Ersoy'un açıklamasına göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise 3 farklı branşta öğrenciler bulunuyor. Sayısal alanda yine Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven birinci oldu. Sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat birinci oldu.

Yabancı Dil Testi'nde birinci olan öğrenciler ise şu şekilde:

Almanca; Elif Yılmaz/ İstanbul Erkek Lisesi/ İstanbul

Arapça; Abdulvahab Burro/ Tofaş Fen Lisesi/ Bursa

Fransızca; Arda Eren Kartal/ Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi/ İstanbul

İngilizce; Mehmet Sarak/ Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi/ İzmir

Rusça; Ediz Doğan Karakoç/ Haydarpaşa Lisesi/ İstanbul

Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha fazla

Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan, 2 milyon 351 bin 641'i sınava katıldı, 209 bin 8 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 aday sınava katıldı, 171 bin 117 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 215 bin 451 adaydan da 156 bin 40'ı sınava katıldı, 59 bin 411 aday sınava girmedi. TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'u oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu.

YKS soru dağılımları

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara; Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı. - ANKARA