23 Nisan\'a Övgü: Türk Bayramı

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Milletvekili Ün, "Dünyada çocuklara bayram hediye eden, ilk ve tek ülke Türkiye'dir" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 23 Nisan'ın önemine vurgu yapan Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bugün Milletçe ülkemizin her köşesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Açılışının 105.Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Milli iradenin temellerinin atıldığı, halkın egemenliğini ilan ettiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi, umutlarımızı yeşertiyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ülkesini milletini seven, ülkesi için çalışıp üreten bireyler olarak yetiştirmek en önemli görevlerimizdendir. Hedefimiz gelecekte çocuklarımızı özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel bayram, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün simgesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, milletimizin yarınlarını aydınlatacak; onların özgürce düşünebildiği, adaletle büyüdüğü bir ülke, milli iradenin en güzel yansıması olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920 tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş ve bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara bayram hediye eden, ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bu anlamlı günde, bağımsızlık uğruna mücadele veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - DENİZLİ