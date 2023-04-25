Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması - Son Dakika
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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması

25.04.2023 23:05

Seçimlere günler kala anket şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını paylaşıyorlar. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olduğu açıklandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak 7 anket şirketinin nisan ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

YARIŞ KAFA KAFAYA

Yapılan çalışmanın sonucuna göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.6 puan önünde bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.3 olurken, Erdoğan'ın ortalaması ise yüzde 49.7 oldu.

İşte söz konusu çalışmada esas alınan anketler ve iki ismin oy oranları:

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Son Dakika Politika Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması - Son Dakika
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