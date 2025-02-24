26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu - Son Dakika
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Politika

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

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ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 19.6, AK Parti ise yüzde 19.2'lik kesimin desteğini aldı. DEM Parti'nin 5.8 ile üçüncü sırada yer aldığı araştırmada kararsızların oranı (yüzde 37.9) dikkat çekti.

24.02.2025 11:29
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Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmada kararsızların oranının yüzde 37.9 olarak ölçülmesi dikkat çekti. Bu oran, herhangi bir siyasi partinin aldığı oy oranından daha yüksek oldu ve seçim dinamikleri açısından belirleyici bir faktör olarak öne çıktı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA...

Kararsız seçmenlerin orantısal dağıtımı yapıldığında; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 31.6 oy oranıyla birinci sırada, Adalet ve Kalkınma Partisi ise yüzde 30.9 ile ikinci sırada yer aldı.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

DİĞER PARTİLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI;

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

DİĞER PARTİLERİN TOPLAMI YÜZDE 4.3

Ayrıca, ankette "Diğer" kategorisi ise yüzde 4.3 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, partilerin son dönemlerdeki popülerliklerini ve seçmen tercihlerindeki dengeleri gösterirken, özellikle CHP ve AK Parti arasındaki çekişmeli durumu yansıtıyor.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

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Son Dakika Politika 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • hasan Yilmaz:
    İnşallah bu iktidardan kurtulmanıza az kaldi 723 24 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu seçimi emekli memurlar ve aileleri belirleyecek örneğin ben en az 10 tane oyum var..ve şu anda da yıllardır Akp ye oy vermiş biri olarak ,CHP oy vermeyi düşünüyorsunuz..sadece emekli maasları değil bazı adaletsizlikler de öne çıkıyor. bu bir öz eleştiri de olabilir 572 38 Yanıtla
  • Gökhan Özel:
    Siz sandigi getirin... 203 5 Yanıtla
  • şakir:
    mhp nasıl 9 oy alıyor bu mıllet gercekten akıllanmaz 147 54 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    CHP kalırsa bu ülke köy olsun fabrika yapılmasın köprü havaalanı İHA siha uçak araba bu ülkenin geleceğini hepsini kapatıyorlar sadece kürsiye çıkıyorlar ho ho ho h e e e e mi mi mi vov vov lo lo başka bir b yok CHP'de bir gün duydunuz mu bu ülke silah yapalım fabrika yapalım uçak yapalım tank yapalım bütün dünya her şeyi yapıyor ilerliyor bunlar da Türkiye çukura koyuyor üstünü kapatmaya çalışıyorlar 44 125 Yanıtla
  • SELO:
    DESENİZE ÜÇ KURUŞ EMEKLİ MAAŞIMIZIDA ÇEKEMEYECEĞİZ MEMUR MAAŞLARIDA YATMAYACAK ECEVİTİN DEPREM YARDIMLARIYLA ÖDEDİĞİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARININ HESABI YENİLER BİLMEZ 34 49 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    anahtar parti nedir,bende çilingir partisi kuracağım 32 14 Yanıtla
  • Engin Engo:
    akp yi bile anlarım da şu mhp nasıl oy alıyor çok merak ediyorum. ülkeye 1 gr faydalı bir katkısı olmayan sürekli devlet hazinesini ve devlet memur kadrolarını işgal eden bir parti 26 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yalan haber öyle bir şey yok 22 10 Yanıtla
  • Sezgin Karakoyun:
    bir algı daha hadi bakalım yersen 22 7 Yanıtla
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