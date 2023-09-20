27 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Alındı - Son Dakika

27 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Alındı

27 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Alındı
Son Güncelleme: 20.09.2023 09:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Soruşturma devam ediyor.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşım yaptığı belirlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak, işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle; Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika 27 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Alındı - Son Dakika
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