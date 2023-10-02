4 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak üzere fezlekeler sunuldu - Son Dakika

4 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak üzere fezlekeler sunuldu

4 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak üzere fezlekeler sunuldu
Son Güncelleme: 02.10.2023 10:09

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu. Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kaynak: AA

Yeşil Sol Parti, Pervin Buldan, Milletvekili, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak üzere fezlekeler sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak üzere fezlekeler sunuldu - Son Dakika
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