STRATCOM Zirvesi 2026 Başarıyla Tamamlandı

29.03.2026 02:39
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5'inci Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu. Zirve, 'Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı' temasıyla gerçekleştirildi ve uluslararası güvenlik, stratejik iletişim gibi birçok önemli konuyu ele aldı. Duran, zirvenin bilgi ve deneyim alışverişi için eşsiz bir platform sağladığını vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "5'inci Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'nın, iki gün süren yoğun ve verimli panellerin ardından başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı' temasıyla gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'nın, iki gün süren yoğun ve verimli panellerin ardından başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına, bu mühim buluşmaya ev sahipliği yapmaktan ve böylesine seçkin küresel katılımcıları ağırlamaktan duyduğum derin memnuniyeti ifade etmek isterim. Zirvede, uluslararası güvenlikten stratejik iletişime, teknolojiden diplomasiye, küresel iş birliğinden uluslararası sınamalara ve güncel gelişmelere kadar birçok kritik konu ele alındı. Gerçekleştirdiğimiz ikili temasların da kıymetli iş birliği imkanlarının önünü açtığına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Duran, katılımcıların güncel jeopolitik gelişmeler ışığında görüşlerini paylaşarak zirveye değerli bir perspektif kazandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelindeki hızlı değişimler, devletler arası iş birliğinin ve etkili iletişimin önemini her zamankinden daha görünür kılıyor. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim alışverişi için eşsiz bir platform sundu. Katılımcılar arasındaki canlı etkileşimler, zirvenin verimli geçmesini sağladı. Program boyunca kıymetli panelistlerimiz; uzman akademisyenler, deneyimli gazeteciler ve alanında öncü isimler, küresel ve bölgesel gelişmelerin stratejik iletişim üzerindeki etkilerini aktararak zirvenin bilgi zenginliğine değerli katkılar sundu. Katılımcıların aktif katılımı, zirvenin interaktif, üretken ve ilham verici bir ortamda gerçekleşmesini sağladı. STRATCOM Zirvesi 2026, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi açısından katılımcılara eşsiz fırsatlar sunan bir platform oldu. Zirve, stratejik iletişim alanında önümüzdeki dönemde de rehber niteliğinde bir referans etkinlik olarak önemini koruyacaktır. Bu vesileyle, himayeleri ve güçlü desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Dünyanın dört bir yanından zirvemizi teşrif ederek katkı sunan değerli devlet ve hükümet yetkililerine, diplomatlara, alanında uzman isimlere, konuşmacılarımıza ve misafirlerimize; ayrıca zirvemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Diplomasi, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
