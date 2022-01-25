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55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk - Son Dakika

55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk

25.01.2022 10:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB depolarında tuz yok" iddialarına "Şimdiye kadar 55 bin ton tuz kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. Stoklarımız yeterli" sözleriyle yanıt verdi. İmamoğlu ayrıca İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları devam ederken sosyal medyada "İBB depolarında tuz yok" şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"33 BİN 360 TON STOĞUMUZ VAR"

AKOM'da son duruma ilişkin durumu değerlendiren İmamoğlu, "33 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Kaldı ki şu ana kadar 54 bin ton civarında tuz kullandığımızda, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı açıklayalım. Özellikle köylerde 150 civarında traktör cinsinde köy yolları için çalışan aracımız var. Onların da sürekli çalışma yaptığını belirtelim." ifadelerini kullandı.

HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da dün akşam toplu taşıma araçlarında ve yollarda yaşanan problemler nedeniyle eleştirilen İBB Başkanı, bu söylemlere de yanıt verdi. İmamoğlu, "Bir tartışma konusu var. İBB veya diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili bir takım hususlar öne çıkartılıyor. Bizim ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey senkronizasyonu sağlamak, ortak bir biçimde birbirinin açığına bakan değil birbirinin işine katkı sunan bir anlayışla İstanbullunun zor koşullarda hayatını kolaylaştırma çabası. İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya aynı şekilde karayolları olsun diğer kuruluşların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirme çabası olmuştur." dedi.

ONGUN: TUZUN OLMADIĞI İDDİASI BİR TROL UYDURMASIDIR

İBB Sözcüsü Murat Ongun da dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile iddialara yanıt verdi. Ongun'un tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41.670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır."

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Tuz yok' iddialarına yanıt: Şimdiye kadar 55 bin ton tuz kullandık
YORUMLAR (10)
  • Şahap : Sözcüye dikiz trol demiş la trol yapma yahu size gelince eleştiri trol siz yapınca gerçek iyi bellemişsiniz mantığı Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • cengiz yayla: herkes birilerini eleştirecene işini yapsa millet de görse daha iyi olmazmıydı 5 büyükşehir chp de ülke bunlarda yapdıkları hizmet ortada daların 1 tl olması lazım dı tayyip erdoğan iktidara istanbulbüyükşehirden geldi çalışsana imamoğlu bu şehir senin elektrik su yol yiyecek sen temin etcen bu ayalet senin değilmi nasıl hizmet bu soruyorum ben parti tutmam çalışanı sırtımda taşırım Cevap Yaz 25 16 Yayından Kaldır
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istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk - Son Dakika
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