6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bu akşam bir araya gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürmüştü.

28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi lideri tarafından ortak bir açıklama yayınlanmıştı. Ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.

DAVETİYESİ BASILDI

Törenin davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Davetiyede törenin saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Davetiyede partilerin alfabetik sıralamaya göre dizilmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 6 liderin masada oturma düzeni tartışma konusu olmuş ve bu problem yuvarlak masayla çözülmüştü.