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6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış - Son Dakika

6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış

20.02.2022 22:13

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için çağrıda bulunmasıyla 6 muhalefet partisinin temsilcileri buluşmuştu. Toplantıdan sonra mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağı açıklanmıştı. Daha önce liderlerin oturma planıyla ilgili çıkan tartışma gündem olurken 28 Şubat'taki toplantının davetiyesinde 6 liderin partilerinin isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat topladı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bu akşam bir araya gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürmüştü.

28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi lideri tarafından ortak bir açıklama yayınlanmıştı. Ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.

DAVETİYESİ BASILDI

Törenin davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Davetiyede törenin saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Davetiyede partilerin alfabetik sıralamaya göre dizilmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 6 liderin masada oturma düzeni tartışma konusu olmuş ve bu problem yuvarlak masayla çözülmüştü.

6 muhalefet liderinin 28 Şubat'taki toplantısının davetiyesindeki bir detay gözden kaçmadı
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6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Ali Babacan, Muhalefet, 28 Şubat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış - Son Dakika
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