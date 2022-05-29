6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı! Gündemde 3 önemli konu var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 4'üncü kez bir araya geldi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ

6'lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00'da başlayan toplantısının gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, gelecek seçimlere ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı bekleniyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için mutabakat metnine imza atan 6 muhalefet liderinin bugünkü toplantıda yapılan çalışmaların raporlarını incelemesi ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ MASADA

Toplantıda konuşulması beklenen önemli konuların arasında seçim güvenliği yer alıyor. 6 muhalefet partisi, seçim günü sandık güvenliğini sağlamak ve veri akışını ortak bir havuz aracılığıyla takip edecek bir sistem kurmak istiyor. Altı siyasi partinin veri akışına erişebileceği bir mobil uygulama oluşturulması da masada yer alıyor.

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK?

2023 seçimlerine doğru geri sayım devam ederken henüz Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan resmi bir aday çıkmadı. Vatandaşlar muhalefette adayın kim olacağını merak ederken gözler 6'lı masadan çıkacak karara çevrildi. Toplantıda kamuoyunda oluşan aday baskısına yanıt vermek için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi veya belirleneceği tarihin netleştirilmesi bekleniyor.