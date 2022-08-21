Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı

21.08.2022 14:57
Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı

6'lı masanın parti liderleri, bugün altıncı kez görüştü. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi 6 partinin resmi Twitter hesaplarından aynı anda "Hep birlikte güzel yarınlara" ifadesinin yer aldığı paylaşımların yapılması dikkatlerden kaçmadı.

2023 seçimleri için "6'lı masa" çalışmalarını sürdürürken, gözler bugün yapılacak 6. toplantıya çevrildi. Altı muhalefet partisi genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde bugün bir araya geldi.

PARTİ LİDERLERİNİ MERKEZ GİRİŞİNDE KARŞILADI

Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.

6'lı masa toplantısına damga vuran olay! Partiler aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı yaptı

AYNI DAKİKALARDA PAYLAŞTILAR

Tüm gözler kritik toplantıya çevrilirken, 6 partinin de resmi Twitter hesaplarından aynı dakikalarda yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlarda hazırlanan kısa bir video görüntüsü yer alırken "Hep birlikte güzel yarınlara" ifadeleri yer aldı.

6'lı masa toplantısına damga vuran olay! Partiler aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı yaptı

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Edinilen bilgiye göre; toplantının en önemli gündem maddesi, daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Muhalefet partilerinin liderleri, çalışmaları değerlendirecek. Bundan sonrasına ilişkin yol haritasını belirleyecek. Altılı masa bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu'nun "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması da gündemde. Toplantıda seçim güvenliği de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSU

Henüz üzerinde uzlaşı sağlanamayan Cumhurbaşkanı adayı konusu, toplantının duyurulan gündem maddelerinden biri değil. Liderlerden birinin konuyu masaya taşıması halinde aday ismi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi İklim değişikliği: Dinozorlar Antarktika'da gezerken kıta nasıldı? İklim değişikliği: Dinozorlar Antarktika'da gezerken kıta nasıldı?

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement