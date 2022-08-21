Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı

2023 seçimleri için "6'lı masa" çalışmalarını sürdürürken, gözler bugün yapılacak 6. toplantıya çevrildi. Altı muhalefet partisi genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde bugün bir araya geldi.

PARTİ LİDERLERİNİ MERKEZ GİRİŞİNDE KARŞILADI

Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.

AYNI DAKİKALARDA PAYLAŞTILAR

Tüm gözler kritik toplantıya çevrilirken, 6 partinin de resmi Twitter hesaplarından aynı dakikalarda yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlarda hazırlanan kısa bir video görüntüsü yer alırken "Hep birlikte güzel yarınlara" ifadeleri yer aldı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Edinilen bilgiye göre; toplantının en önemli gündem maddesi, daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Muhalefet partilerinin liderleri, çalışmaları değerlendirecek. Bundan sonrasına ilişkin yol haritasını belirleyecek. Altılı masa bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu'nun "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması da gündemde. Toplantıda seçim güvenliği de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSU

Henüz üzerinde uzlaşı sağlanamayan Cumhurbaşkanı adayı konusu, toplantının duyurulan gündem maddelerinden biri değil. Liderlerden birinin konuyu masaya taşıması halinde aday ismi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.