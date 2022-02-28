6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak? - Son Dakika

Altı muhalefet partisinin lideri bugün " Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışmasını kamuoyuna sunmak üzere bir araya geliyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları Ankara Bilkent Otel'de bir araya gelip halkın önünde 24 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnine imza koyacak.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metninde yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

CUMHURBAŞKANI İKİNCİ KEZ ADAY OLAMAYACAK

– Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yılla sınırlanacak ve ikinci kez aday olamayacak. Cumhurbaşkanının yetkileri yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, siyasi partiye üye olamayacak.

– Yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığı hayata geçirilecek. Makul sürede yeni bir anayasa hazırlanacak ve referanduma gidilecek. Halkın da Meclis'e kanun önerisi verebilmesi sağlanacak, torba kanun uygulamasına son verilecek, kanun yapım sürecinde meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak.

KAMUYA ALIMLARDA SÖZLÜ SINAVLAR KALDIRILACAK

– Başbakan TBMM üyeleri arasından seçilecek, yürütme organının başı olarak, Meclis'ten güvenoyu alacak, bakanlar, başbakan tarafından belirlenecek. Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecek. Kamuya alımlarda liyakat tartışmalarına yol açan sözlü sınavlar kaldırılacak.

– Gensoru, Meclis soruşturması, kamu kurumlarının denetimi ile Meclis yeniden güçlendirilecek.

YARGIDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

– Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) lağvedilecek, savcılar ve hakimler kurulu diye iki ayrı birim bulanacak. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimler değiştirilecek. Adalet Yüksek Kurulu (AYK) oluşturulacak ve yargı mensuplarıyla ilgili atama, yükseltme, nakil, denetim ve disiplin işlerinden sorumlu olacak.

– Anayasa Mahkemesi, Avrupa modeline uygun olarak yeniden yapılandırılacak. Üye sayısı 21'e çıkarılacak. 2 isim Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, geriye kalan 19 isim ise seçimle gelecek.