73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, Cumhur İttifakı adaylarını destekleyecek - Son Dakika
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Politika

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, Cumhur İttifakı adaylarını destekleyecek

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, Cumhur İttifakı adaylarını destekleyecek

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini duyurdu. Grup, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın başarısının hükümetin elini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin DEM ile ittifak yapmasının Türkiye siyasetini kurguya açık hale getireceği ve eski vesayet sistemini özleyenlere umut vereceği ifade edildi.

27.03.2024 16:02  Güncelleme: 16:42
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73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu tarafından Birlik Vakfı Ankara binasında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Seçimlerin yerel olmasına rağmen İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çıkacak sonuçların genel etkisinin olacağını söyleyen Tanrıverdi, "Cumhur İttifakı'nın elde edeceği başarı, önümüzdeki dönemde hükümetin başta ekonomide ve dış politikada olmak üzere elini daha da güçlendirecektir. Diğer yandan DEM ile ittifak yapan CHP'nin kısmi başarısı ise Türkiye siyasetinin kurguya açık hale gelmesine yol açacak, eski vesayet sistemini özleyenlere umut ve özgüven verecektir" dedi.

Seçime fikri yapıları birbirlerine yakın olan siyasi partilerin ittifak halinde girmesini sağlamak için 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu imzasıyla bir bildiri yayınladıklarını hatırlatan Tanrıverdi, bu bildiride AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'ne eşit mesafede durarak, 14-28 Mayıs seçimlerinde oluşan ittifakın devamından yana olduklarını ve yerel seçimlerde de bu ittifakın korunması çağrısında bulunduklarını söyledi. Bütün çabalarına rağmen gelinen noktada ittifakın sağlanamadığını ifade eden Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Erbakan hocamızın sağlığında dile getirdiği Türkiye vizyonu ve projeleri o günlerde bazı kesimler tarafından istihza ile karşılanmış olsa da, bugün ilmek ilmek inşa ettiği siyaset ve yetiştirdiği talebeleri eliyle bu vizyon ve projeler büyük oranda gerçeğe dönüşmüştür. Milli silah hamlesi, milli savaş uçağı, savaş gemisi, insansız hava araçları, atom santrali, yerli otomobil, İstanbul'a 3. köprü, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'ne köprü, Boğaz'da tüp geçit, Taksim'e cami yapılması, havalimanları, otoyollar ve daha nice proje merhum hocamız tarafından dile getirilmiş, projeleri hazırlanmış, tüm bu vizyon ve projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere talebeleri tarafından tek tek hayata geçirilmiştir. Vesayet rejimi ortadan kalkmış, milli iradenin tam hakimiyeti sağlanmıştır. Türkiye, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere kardeş ülkelerde oyun kurucu bir dış politika izlemiş, Filistin davasını en cesur şekilde savunarak dünya gündeminde tutmuştur. Her şeyden önemlisi dindar kesim üzerindeki baskılar kalkmış, Ayasofya açılmış, imam hatiplerin önündeki engel kaldırılmış, başörtüsü ile üniversiteye dahi giremeyen kız çocuklarımız bugün başörtüleriyle valilik, öğretim görevliliği, subaylık, polislik, hakimlik, savcılık görevlerini ifa edebilir konuma yükselmiştir."

"Ayasofya'nın zincirlerini kırdığı için bile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan vefayı ziyadesiyle hak etmektedir"

Yaklaşık 1 asırdır dışlanan, horlanan, hakir görülen, hakları gasp edilen, milli manevi değerlerine sahip milletin son 22 yılda eşsiz kazanımlar elde ettiğini söyleyen Tanrıverdi, "Merhum Erbakan hocamızın hayalini kurduğu ve bir ömür mücadelesini verdiği bir Türkiye, onun izinden gidenler tarafından inşa edilmiştir. Bütün bu kazanımları görmezden gelmek, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini inkar etmek ya da küçümsemek küfran-ı nimet olacak, haksızlık, adaletsizlik olacaktır. Bütün bu kazanımların lokal, anlık, gelip geçici başarı hevesleri uğruna veya günlük bazı sıkıntılar bahanesiyle heba edilmesi, en başta bizleri üzecek, derin bir hüsrana sevk edecektir. Sadece Ayasofya'nın zincirlerini kırdığı için bile bu hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vefayı ziyadesiyle hak etmektedir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hükümet, Siyaset, Türkiye, Politika, Son Dakika

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