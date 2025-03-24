8 Türk devleti Nevruz'u resmi olarak kutlayacak - Son Dakika
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Politika

8 Türk devleti Nevruz'u resmi olarak kutlayacak

8 Türk devleti Nevruz\'u resmi olarak kutlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Nevruz günü, 8 Türk devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı bir gün haline getirilecek" dedi.

24.03.2025 18:26  Güncelleme: 18:32
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Nevruz günü, 8 Türk devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı bir gün haline getirilecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk olarak AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Zorlu, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Anı defterini imzalayan Zorlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Nevruz Bayramı'nın bir ilk olduğunu belirterek, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde tüm il ve ilçelerimizde bizim ortaya koyacağımız birliktelik, duruş büyük bir anlam taşıyor. Çünkü AK Parti'mizin geleceğe ilerleyen vizyonu ve hedefleri ülkemizin bugün duyduğu ihtiyaç çerçevesinde çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu sorumluluğumuz sadece Türkiye'de değil, benim de görev alanım içerisindeki bütün Türk dünyası açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde 21 Mart günü Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen Nevruz yani yeni gün kutlama programı bir ilki teşkil etmektedir. Zira bildiğiniz gibi tarihi süreç içerisinde Hunlardan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı devletine, Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar büyük bir coşkuyla kutlanmış, milli birliğimizi taçlandıran böyle bir gün uzun zaman kutlama programlarına dahil edilmemişti. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden ülkemizin bir milli birlik unsuru zemini olarak Türk milletinin hafızalarına yerleşmiştir. Cumhurbaşkanımız bunun bir resmi bayram günü olarak kutlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekli girişimlerin yapılması konusundaki teklifini ortaya koydu. Biz de inşallah önümüzdeki günlerde grup yönetimimizle görüşerek, bunun hayata geçirilmesini sağlayacağız" dedi.

Nevruz Türk devletlerinin ortak bayramı

Zorlu, Nevruz Bayramı'nın Türk devletleri arasında resmi olarak kutlanan bir gün haline geleceğine işaret ederek, "Burada ikinci bir başlık da şuydu; tüm Türk devletlerinin ortak bir bayram günü, kutlama günü olarak tarihe taşınması, geleceğe taşınmasıydı. Bu teklifi de Cumhurbaşkanımız yine mayıs ayındaki gayriresmi liderler zirvesinde diğer liderlerle görüşerek inşallah 3 Ekim'de olduğu gibi, yani neydi 3 Ekim; Türk İş Birliği Günü. Artık Nevruz günü de bu 8 Türk devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı bir gün haline getirilecek. Çünkü biz bu ülkelerle olan başta ulaştırma, enerji, ekonomi alanındaki pek çok iş birliği alanlarımızın sosyal ve kültürel düşüncede de geliştirilmesi ve bir araya getirilmesinin hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde biz 200 milyonu aşkın olan Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki nüfus sistemimizle, demografimizin gücüyle dünyada yeni bir söz ve yeni bir geleceğe vizyon ortaya koyan bir liderliği de aslında oluşturmuş olacağız. Bunu da inşallah önümüzdeki yıllarda daha da ete kemiğe büründürerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Bizim başkanlığımız 8. Olağan Genel Kurultayımızda tesis edildi. İnşallah bu başkanlık vasıtasıyla pek çok alanda önümüzdeki aylarda göreceğiz. Faaliyetler yürüteceğiz ve bu Türk dünyası konusundaki vizyonumuzu tüm Türk milletiyle her alanda paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kısa bir süre partililerle sohbet eden Zorlu, ardından esnafı ziyaret etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 8 Türk devleti Nevruz'u resmi olarak kutlayacak - Son Dakika

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