8 Türk Devleti Nevruzu resmi biçimde kutlayacak

DÜZCE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Nevruz günü de bu 8 Türk Devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı bir gün haline getirilecek" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Zorlu ilk olarak AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Anı defterini imzalayan Zorlu basın açıklamasında bulundu.

"Düzce'de sizlerle bir arada olmaktan büyük gurur duyuyorum" diyen Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Nevruz Bayramı'nın bir ilk olduğunu belirterek "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde tüm il ve ilçelerimizde bizim ortaya koyacağımız birliktelik, duruş büyük bir anlam taşıyor. Çünkü AK Parti'mizin geleceğe ilerleyen vizyonu ve hedefleri ülkemizin bugün duyduğu ihtiyaç çerçevesinde çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu sorumluluğumuz sadece Türkiye'de değil, benim de görev alanım içerisindeki bütün Türk dünyası açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde 21 Mart günü Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen Nevruz yani yeni gün kutlama programı bir ilki teşkil etmektedir. Zira bildiğiniz gibi tarihi süreç içerisinde Hunlardan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı devletine, Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar büyük bir coşkuyla kutlanmış, milli birliğimizi taçlandıran böyle bir gün uzun zaman kutlama programlarına dahil edilmemişti. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden ülkemizin bir milli birlik unsuru zemini olarak Türk milletinin hafızalarına yerleşmiştir. Cumhurbaşkanımız bunun bir resmi bayram günü olarak kutlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli girişimleri yapılması konusundaki teklifini ortaya koydu. Biz de inşallah önümüz günlerde grup yönetimimizle görüşerek bunun hayata geçirilmesini sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.

Türk devletlerinin ortak bayramı

Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Nevruz Bayramının Türk devletleri arasında kutlanan resmi bir biçimde kutlandığı bir gün haline geleceğini işaret ederek "Burada ikinci bir başlık da şuydu. Tüm Türk Devletlerinin ortak bir bayram günü, kutlama günü olarak tarihe taşıması, geleceğe taşımasıydı. Bu teklifi de Cumhurbaşkanımız yine mayıs ayındaki gayri resmi liderler zirvesinde diğer liderlerle görüşerek inşallah 3 Ekim'de olduğu gibi yani neydi 3 Ekim Türk iş birliği günü. Artık Nevruz günüde bu 8 Türk Devletinin bir arada resmi biçimde kutladığı bir gün haline getirilecek. Çünkü biz inanıyoruz ki bu ülkelerle olan başta ulaştırma, enerji, ekonomi alanındaki pek çok iş birliği alanlarımızın sosyal ve kültürel düşüncede de geliştirilmesi ve bir araya getirilmesinin hayati bir önem taşıdığına inanıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde biz 200 milyonu aşkın olan Türk devletleri teşkilatındaki nüfus sistemimizle, demografimizin gücüyle dünyada yeni bir söz ve yeni bir geleceğe vizyon ortaya koyan bir liderliği de aslında oluşturmuş olacağız. Bunu da inşallah önümüzdeki yıllarda daha da ete kemiğe büründürerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Bizim başkanlığımız 8. Olağan Genel Kurultayımızda tesis edildi. İnşallah bu başkanlık vasıtasıyla pek çok alanda önümüzdeki aylarda göreceğiz. Faaliyetler yürüteceğiz ve bu Türk dünyası konusundaki vizyonumuzu tüm Türk milletiyle her alanda paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kısa bir süre partililerle sohbet eden Zorlu ardından esnaf ziyareti yaptı.