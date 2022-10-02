9 NATO ülkesinden ortak bildiri! Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadılar - Son Dakika
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9 NATO ülkesinden ortak bildiri! Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadılar

02.10.2022 16:14

Aralarında Çekya, Slovakya, Estonya ve Romanya'nın da bulunduğu 9 NATO ülkesinin liderleri yayınladıkları ortak bildiride Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadıklarını açıkladı. Liderler NATO üyesi ülkelere Ukrayna'ya yapılan yardımların artırılması çağrısı da yaptı.

Aralarında Çekya, Slovakya, Estonya ve Romanya'nın da bulunduğu 9 NATO ülkesinin liderleri, yayınladıkları ortak bildiride Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadıklarını açıkladı.

"RUSYA'NIN HUKUKU AÇIKÇA İHLAL ETMESİ KARŞISINDA SESSİZ KALAMAYIZ"

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bildiride, "Biz Orta ve Doğu Avrupa devlet başkanları, savaş sırasında Kiev'i ziyaret eden ve Rus saldırganlığının etkilerine kendi gözleriyle tanık olan ülkeler olarak, Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi karşısında sessiz kalamayız. Bu nedenle bir bildiri yayınlıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyoruz. Rusya'nın herhangi bir Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimini tanımıyoruz ve asla tanımayacağız" ifadeleri kullanıldı. Liderler ayrıca Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğine ilişkin 2008 Bükreş NATO Zirvesi kararının arkasında olduklarını da belirtti.

NATO ÜLKELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Yayınlanan bildiride NATO üyesi ülkelere Ukrayna'ya yapılan yardımların arttırılması çağrısında da bulunularak, "Rusya'nın işgaline karşı savunmasında Ukrayna'yı destekliyoruz. Rusya'dan işgal altındaki tüm bölgelerden derhal geri çekilmesini talep ediyoruz ve tüm müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmaya davet ediyoruz. Saldırganlık suçları işleyen herkes hesap vermeli ve adalete teslim edilmelidir" denildi.

9 ÜLKENİN DEVLET BAŞKANLARI BİLDİRİYE İMZA ATTI

Caputova tarafından imzalanan ve yayınlanan bildiriyi Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Stevo Pendarovski, Karadağ Devlet Başkanı Milo Cukanoviç, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis de imzaladı.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Romanya, Estonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 9 NATO ülkesinden ortak bildiri! Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadılar - Son Dakika

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