AB'de İfade Özgürlüğü Tartışması - Son Dakika
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Politika

AB'de İfade Özgürlüğü Tartışması

12.06.2025 11:12
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Karayel, AB toplantısında Gazze'deki soykırım hakkında konuşması kesilmesine tepki gösterdi.

Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı kapsamındaki bir oturumda Gazze'deki soykırımı anlattığı sırada konuşmasının özellikle kesildiğini belirterek, "Avrupa Birliği ifade özgürlüğünü savunurken, Komisyon üyesi birisinin Avrupa Birliği toplantısında mikrofonunun kapatılması asla kabul edilebilir bir şey değil. İnsan haklarıyla ilgili hususların ifade edilmesi nedeniyle mikrofonun kapatılıyor olması ayrı bir utanç vesilesi." dedi.

Karayel, 8-10 Haziran tarihlerinde Varşova'daki Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı (COSAC) 73. Genel Kurul Toplantısı kapsamında dijital güvenlikle ilgili oturuma da katıldı.

Oturum sırasında toplantının sonuç bildirgesinin kendilerine ulaştırıldığını belirten Karayel, "Sonuç bildirgesinde hem genişlemede Türkiye'den bahsedilmemiş hem de 'Orta Doğu' başlığında 'İsrail'e yapılan saldırılar' telin edilmiş, Gazze'de yaşananlarla ilgili 'soykırım' denilmeden sadece 'not aldık' ifadesi kullanılmış. Sonuç bildirgesi, 'antisemitizmi en sert şekilde lanetliyoruz' ifadesiyle bitmiş." diye konuştu.

Söz sırası kendisine geldiğinde oturumla alakalı söyleyeceklerini tamamladıktan sonra bu konuyla ilgili de yorum yapmak istediğini aktaran Karayel, şunları söyledi:

"Daha konuşma sürem varken oturum başkanı mikrofonu kapattı. 'Mikrofonumu niye kapatıyorsunuz?' dediğimde bana 'Bu hususlar, bu oturumun konusuyla alakalı değil' dedi. Ancak bu oturumdan önce 3-4 oturum boyunca konuyla hiç alakası olmamasına rağmen hem Yunanistan'ın hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yalan iddialarını dinledik. Bunlara hiç müdahale edilmedi. 10 yıldır COSAC toplantılarına katılıyorum, hiçbir toplantıda hiçbir parlamenterin mikrofonunun kapatıldığını görmedim. Ama ben ne zaman 'Gazze'de soykırım yapılıyor, bunları niye lanetlemiyorsunuz?' dedim, oturum başkanı mikrofonu kapattı. Bunun üzerine daha süremin olduğunu ve mikrofonumun kapatılamayacağını ifade ettim."

Daha sonra oturum başkanı ile görüştüğünü ifade eden Karayel, "Yunanlara, Rumlara bunu yapmıyor, hiç kimsenin mikrofonunu kapatmıyorsunuz. Parlamenterler istediği konuyu istediği oturumda ifade ediyor' dedim." sözleriyle tepkisini gösterdiğini aktardı.

İfade özgürlüğüne engel olunduğunu dile getiren Karayel, "Bütün insanlık değerleri ayaklar altına alınmasına rağmen söylem olarak dahi bunları kınayamadıkları için maalesef bu tip tepkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu gerekli yerlerde ifade edeceğiz. COSAC'ın sekretaryasına bunu ayrıca ifade edeceğiz. Avrupa Birliği ifade özgürlüğünü savunurken, Komisyon üyesi birisinin Avrupa Birliği toplantısında mikrofonunun kapatılması asla kabul edilebilir bir şey değil. İnsan haklarıyla ilgili hususların ifade edilmesi nedeniyle mikrofonun kapatılıyor olması ayrı bir utanç vesilesi." değerlendirmesinde bulundu.

Karayel, "AB insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunurken, kendi toplantısında bunların ifade edilmesine müsaade etmedi, mikrofonumuzu kapattı." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsmail Emrah Karayel, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Milletvekili, Orta Doğu, İstanbul, AK Parti, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'de İfade Özgürlüğü Tartışması - Son Dakika

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