AB'den Çin'e Rusya'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
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Politika

AB'den Çin'e Rusya'ya Destek Çağrısı

02.07.2025 22:27
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Kaja Kallas, Çin'den Rusya'ya olan desteklerini durdurmasını istedi; ticaret ve jeopolitik konuları ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Belçika'da gerçekleştirilen 13. AB-Çin Üst Düzey Stratejik Diyaloğu Toplantısı'nda, Pekin yönetimini, Rusya'nın askeri sanayisini ayakta tutan tüm maddi desteği derhal sona erdirmeye çağırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 13. AB-Çin Üst Düzey Stratejik Diyaloğu Toplantısı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin eş başkanlığında gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından yayınlanan açıklamaya göre, taraflar, toplantıda temmuz ayında gerçekleştirilecek AB-Çin Liderler Zirvesi için hazırlık yaptı. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra genel jeopolitik meseleler de ele alındı. Kaja Kallas, toplantı sırasında AB'nin küresel sorunların çözümünde Çin ile yapıcı bir iş birliği içinde olma yönündeki taahhüdünü yineledi. Açıklamada, "Yüksek Temsilci, ticaret konusunda ekonomik ilişkileri yeniden dengelemek, rekabet şartlarını eşitlemek ve pazara erişimde mütekabiliyeti artırmak için somut çözümler bulunmasının önemini vurguladı" denildi.

Toplantıda ayrıca, Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına uyguladığı kısıtlamaların, Avrupalı şirketler için ciddi riskler oluşturduğu ve küresel tedarik zincirlerinin güvenilirliğini tehlikeye attığı ifade edilerek, Çin'e piyasayı bozucu uygulamalara son verme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Rusya'ya yardıma derhal son verme çağrısı

Toplantıda Yüksek Temsilci Kallas, Çinli şirketlerin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya verdikleri desteğin, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Toplantıya ilişkin açıklamada, "Yüksek Temsilci, Çin'i Rusya'nın askeri sanayisini ayakta tutan tüm maddi desteği derhal sona erdirmeye ve Ukrayna'da BM Şartı'na tam saygıya dayalı, kapsamlı ve şartsız bir ateşkes ile adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye çağırdı" denildi.

Kallas, İran'ı nükleer müzakerelere dönmeye davet etti

Açıklamaya göre, Orta Doğu'daki durumun da görüşüldüğü toplantıda İsrail ve İran arasında gerilimin azalması memnuniyetle karşılanırken, Yüksek Temsilci Kallas, İran'ı nükleer müzakerelere dönmeye davet ettiklerini ve Avrupa'nın görüşmelere aracılık yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Gazze'de acil bir ateşkese ihtiyaç bulunduğunu da vurgulayan Kallas, görüşmede ayrıca tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasına acilen ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Kallas, AB'nin "Tek Çin" politikasına bağlılığını da teyit ederken, Tayvan konusunda güç ve zor kullanma yoluyla statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik her girişime karşı olduklarını söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'den Çin'e Rusya'ya Destek Çağrısı - Son Dakika

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