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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İsrail-Filistin ihtilafını görüştü - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İsrail-Filistin ihtilafını görüştü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm ele alındı. Borrell, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelerek bölgedeki gerilimin azaltılması ve BM'nin rolünün güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile İsrail-Filistin ihtilafını görüştü
08.01.2024 - 19:33,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail- Filistin ihtilafında iki devletli çözüm ele alındı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu. Borrell, başkent Riyad'daki temasları çerçevesinde Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Borrell, yaptığı açıklamada Farhan ile İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözümü ele aldıklarını belirterek, "Ortak barış girişimimiz ve iki devletli çözüm konusunda varılan uluslararası mutabakatı eyleme dönüştürmeye yönelik adımlar hakkında konuştuk. Zorlu bir yol ama barışın alternatifi yok" dedi.

Borrell, Farhan'ı 22 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan Dışişleri Konseyi Toplantısı'na davet ettiğini açıkladı.

Borrell, Riyad'da Blinken ile görüştü

Borrell, ayrıca Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi. Borrell yaptığı açıklamada, Blinken ile Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin dindirilmesi, bölgedeki gerilimin azaltılması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) rolünün güçlendirilmesi konusunda devam eden çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. - RİYAD

Kaynak: İHA
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