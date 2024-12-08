AB, Suriye'nin Yeniden İnşasına Destek Vermeye Hazır - Son Dakika
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Politika

AB, Suriye'nin Yeniden İnşasına Destek Vermeye Hazır

Ursula von der Leyen, Suriye'de ulusal birlik ve azınlık güvenliği için destek sunacaklarını belirtti.

08.12.2024 21:19
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın ulusal birliğini koruyan ve tüm azınlıkları güvence altına alan bir Suriye devletinin yeniden inşasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından dünya liderlerinden açıklama gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Zalim Esad diktatörlüğü çöktü. Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak riskler de mevcut. Avrupa, ulusal birliğini koruyan ve tüm azınlıkları güvence altına alan bir Suriye devletinin yeniden inşasına destek vermeye hazırdır. Avrupa ve bölgedeki liderlerle temas halindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

"AB, daha iyi bir gelecek için Suriye halkı ile birlikte çalışmaya hazırdır"

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Esad rejiminin büyük acılara yol açtığını ifade ederek, "Diktatörlüğün sona ermesiyle birlikte Suriye halkının tamamı için yeni bir özgürlük ve barış fırsatı doğdu. Bu aynı zamanda genel olarak bölgenin istikrarı için de kilit önemdedir. Avrupa Birliği, daha iyi bir gelecek için Suriye halkı ile birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

"Önceliğimiz, bölgede güvenliğin güvence altına alınması"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Esad diktatörlüğünün sona ermesi, olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişme. Bu aynı zamanda Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığına işaret ediyor. Önceliğimiz, bölgede güvenliğin güvence altına alınması. Suriye ve bölgedeki tüm yapıcı partnerlerle birlikte çalışacağım" dedi.

"Suriye'de hukuk ve düzenin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi önem arz ediyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Esad rejiminin çöküşünün "iyi haber" olduğunu vurgulayarak, "Suriye'de hukuk ve düzenin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi önem arz ediyor. Mevcut durumda ve gelecekte, ülkedeki tüm dini topluluklar ve tüm azınlıkların korunması gerekiyor" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Suriye'nin Yeniden İnşasına Destek Vermeye Hazır - Son Dakika

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