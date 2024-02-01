AB, Türkiye ve ilgili ülkeler için 7,6 milyar euroluk sığınmacı bütçesi oluşturdu

Avrupa Birliği (AB), göç krizi nedeniyle Türkiye ve ilgili ülkelerdeki sığınmacılar için 7,6 milyar euroluk bütçe oluşturma kararı aldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, AB ülkelerinin Ukrayna'ya mali desteklerine devam etmeleri yönünde karar aldıkları belirtilerek, başta Macaristan olmak üzere AB fonlarını alamamaktan şikayetçi olan İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin özellikle sığınmacılar için mevcut uyum fonlarından daha fazla yararlanabilmesinin araştırılması için AB Komisyonu'na yetki verildiği aktarıldı.
AB'den Türkiye ve ilgili ülkelere sığınmacılar için 7,6 milyar euroluk destek
Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç akınıyla mücadele için ilgili olan ülkelere işbirliği amacıyla mali destek sağlanması kararı alındığı aktarılan bildirgede, AB'nin başta Türkiye'deki Suriyeliler olmak üzere bölge ülkeleri, Balkanlar ve Afrika ülkelerine yönelik kullanılmak üzere 7,6 milyar euroluk bir bütçe hazırlama kararı aldığı açıklandı. Bildirgede, "Türkiye ve daha geniş bölgedeki Suriyeli mültecilere destek de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerle etkili göç işbirliğinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Daha önce AB Afrika Güven Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin devamı sağlanacaktır. Ayrıca göç yolları için ortaklıklar ve finansman da dahil olmak üzere Batı Balkanlar, Güney komşular ve Afrika'yı desteklemeye yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kararın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken AB'nin bu bütçeden ne kadarlık bir kısmı Türkiye'ye ayıracağı ise açıklanmadı.
AB liderler çiftçilerin sorunlarını daha sonra ele alacak
Öte yandan büyük bir gösteri ile AB liderlerinin dikkatini çekmeye çalışan çiftçiler ise zirveden umduğunu bulamadı. Bildirgede, "AB liderlerinin çiftçilerin sesini duyduklarını, konuyu daha sonra ele alacaklarını" ifade edildi.
AB Konseyi Başkanı Michel'den iki devletli çözüm vurgusu
Zirvenin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail- Filistin ihtilafında iki devletli çözüme vurgu yaptı. Michel, barış içinde yan yana yaşayan İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulması gerektiğini yineleyerek, AB'nin esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konusunda kararlı olduğunu aktardı. - BRÜKSEL
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