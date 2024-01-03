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AB ve BM, İran'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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AB ve BM, İran'daki terör saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. AB, saldırıyı en güçlü ifadelerle kınarken, BM Genel Sekreteri sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunarak hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini iletti.

AB ve BM, İran\'daki terör saldırısını kınadı
03.01.2024 - 23:17,
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Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran'ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısı, AB ve BM tarafından kınandı. AB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB, İran'ın Kirman şehrinde bugün meydana gelen bombalı saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyor. AB, İran halkıyla dayanışma içerisinde. Bu terör eylemi çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte" denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter bugün İran'ın Kirman kentinde bir anma törenine düzenlenen ve 100'den fazla kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullanarak, "Genel Sekreter sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve hükümetine derin taziyelerini ifade ediyor. Yaralılara acil şifalar diliyor" dedi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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