Politika

ABB Başkanı Yavaş: "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin soruya, "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız" yanıtını verdi.

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması" programının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kültürel miras anlamında Türkiye'nin zengin bir yer olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Beypazarı'nın bir geleneği var. İslam dünyası içerisinde önemli günleri kutlama geleneği pek yok ama Beypazarı'nda var. Regaip Kandili'nde üç ayları karşılama adı altında bütün evlerde maytap yakılır. Yaşlısı, genci herkes sokağa çıkar maytap yakardı. Dünyada başka bir örneği yok. O gün herkes oruç tutar, akşama büyükleri eve davet eder. Bir yandan herkes masada yemek yer, çocuklar maytapları alıp sokağa çıkar. Zengin veya fakir fark etmez."

Anadolu'da yaşanıp da dünyanın bilmediği çok şey olduğunu belirten Yavaş, "Beypazarı'nda zengin bir ailenin evi var, şu anda orası müze olarak kullanılıyor. Merdivenle çıkılıyor, kapı çalınıyor fakat merdivenle çıktığınız zaman sağ tarafta kapalı ahşap bir pencere var. Kendiniz açıyorsunuz, açtığınız zaman karşınızda bir dönme dolap ve içerisinde yemek bulunur. İhtiyacı olan insan geliyor, kapıyı dahi çalmadan kapıyı açarak istediği yemeği alıp karnını doyuruyor. Daha sonra da boş kabı geri bırakıyor. Buna benzer örnekler ülkemizde vardır ama dünya bunu bilmiyor. Geçen hafta Paris'e gittiğimizde bunu UNESCO başkanına anlattım. Çok ilgisini çekti, ilk defa böyle bir şey duyduğunu ve bunu yerinde inceleyeceğini söyledi" diye konuştu.

"Önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık"

Programa ara verilmesinin ardından Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum" sözlerine ilişkin soruya, "SGK'nın alacağının yüzde 9'u belediyelere ait. Bunun yarısı AK Partili, diğer yarısı CHP'li belediyelere ait. Örneğin Ankara'da AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcu 2 milyar lira. Daha önce kimseyi silkelememişler. Onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler ancak milli irade bu şekilde tecelli edince görüyoruz ki hala hazmedilememiş. Biz borçlarımızı ödemeye hazırız. Kamu bankalarında mevduatımız olmasına rağmen 5 milyonluk teminat mektubunu dahi vermiyorlardı. İller Bankası'ndan bir kuruş alamadık. Biz de bu nedenle önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık. Belediyemizin de alacakları var. Belediyemizin alacaklarına gelince hiç ses çıkmıyor. Belediyelerimizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil" yanıtını verdi.

"Gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı"

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin soru üzerine ise Yavaş, "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok ama gitmek isteyenlere tabii ki destek oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız" dedi.

Programın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz da birer konuşma yaptı. Programın ilk günü Anadolu Medeniyetler Müzesi gezisiyle son bulacak. İkinci gün "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetimler" ve "Doğal Miras ve

Yerel Yönetimler" oturumları yapılacak. Program Arslanhane Camii, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı/Augustus Tapınağı ve Roma Yolu gezisiyle sona erecek.